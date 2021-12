BRUXELLES – Nel mese di dicembre la Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo avrebbe dovuto votare un primo pacchetto di atti delegati PAC con una procedura specifica per accelerare il processo di approvazione.

La votazione è stata posticipata su richiesta di numerosi europarlamentari che si sono lamentati per aver ricevuto i testi dei documenti in ritardo e non aver avuto quindi il tempo necessario per analizzarli.

I testi saranno votati in COMAGRI il prossimo 10 gennaio e in plenaria la settimana successiva. Questo vuol dire che si “accorcerà” il processo di verifica dei Piani strategici della PAC da parte della Commissione di almeno una ventina di giorni. Gli Stati membri, infatti, per prendere alcune decisioni hanno necessità di conoscere le specifiche della legislazione secondaria. Relativamente alla presentazione del Piano strategico nazionale, la scadenza per gli Stati membri resta fissata a fine 2021.

