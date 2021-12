Birra artigianale. Gagnarli (M5S): da gennaio via ai 10 milioni di euro di ristori

ROMA – “Con la firma del decreto attuativo, si accinge a divenire operativo il fondo da 10 milioni di euro per ristori alle imprese produttrici di birra artigianale. Le risorse sono il frutto di un mio emendamento al Decreto Sostegni-bis, approvato la scorsa estate. L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto pari a 0,23 centesimi per ciascun litro di birra artigianale prodotta e presa in carico nel registro annuale di magazzino nel 2020 o nel registro della birra condizionata. Si potrà presentare domanda dal 20 gennaio al 18 febbraio 2022 ma sarà un successivo provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico a stabilirne le modalità”.

Lo dichiara la deputata Chiara Gagnarli, capogruppo M5S in commissione Agricoltura.

“Il comparto brassicolo italiano, dopo anni di fermento, a causa delle restrizioni per fronteggiare la pandemia ha subito un forte contraccolpo, con cali del volume d’affari pari anche al 90 per cento – aggiunge Gagnarli – A ciò abbiamo risposto con diverse misure di sostegno: esonero contributivo per 10 mensilità, ristoro sul calo di fatturato, 3,5 milioni di euro per le politiche di filiera e il finanziamento di impianti produttivi nonché con l’ulteriore riduzione delle accise in quest’ultima Legge di Bilancio, grazie ad un altro nostro emendamento approvato al Senato” conclude.

