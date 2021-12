Manovra. Gagnarli (M5S): fondi (3 mln) per stabilizzazione operai agricoli del Crea

ROMA – “In Legge di Bilancio stanziamo ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il Crea, l’Ente di ricerca del Ministero delle Politiche agricole, che con un ordine del giorno, accolto dal Governo, invitiamo ad utilizzare per l’assunzione a tempo indeterminato del personale precario appartenente alla categoria degli Operai Agricoli. Si tratta di un provvedimento importante per i lavoratori dediti alla ricerca sul campo, sempre più cruciale nell’ottica della sostenibilità ambientale”.

Lo evidenzia la deputata Chiara Gagnarli, capogruppo M5S in commissione Agricoltura.

“Il ministro Stefano Patuanelli – prosegue Gagnarli – concluderebbe così una stagione di stabilizzazioni che si inserisce nella strategia di rilancio dell’Ente iniziata con il nuovo corso del Consiglio di Amministrazione. I vertici alla guida del Crea, infatti, hanno portato a compimento il percorso di razionalizzazione della spesa, chiudendo la stagione degli affitti d’oro che pesavano per 4 milioni di euro l’anno. Ora è giunto il momento di dare certezza agli ultimi dipendenti tuttora precari”.

