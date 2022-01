ROVIGO – Nell’ambito dell’iniziativa “I giovedì dell’Agricoltore”, promossa da Confagricoltura Rovigo in collaborazione con il Collegio provinciale dei Periti agrari, giovedì 13 gennaio (ore 17) si svolgerà online (sulla piattaforma Zoom) un incontro di aggiornamento tecnico dal titolo “Sovesci e comportamenti virtuosi per la gestione della sostanza organica”.

Relatori saranno Lorenzo Furlan e Francesca Chiarini di Veneto Agricoltura. Obiettivo del seminario è quello di diffondere nella realtà delle nostre campagne le tecniche più opportune capaci di rendere sempre più sostenibile l’attività agricola, che per le aziende significa innanzitutto mantenere e/o migliorare la fertilità e il potenziale produttivo dei terreni.

Le tecniche di lavorazione e l’uso dei sovesci, ma anche le colture di copertura rappresentano infatti strumenti importanti per rendere l’agricoltura sempre più sostenibile. Si tratta di pratiche agricole innovative oggetto di specifiche sperimentazioni che Veneto Agricoltura sta attuando nelle proprie aziende dimostrative, a partire da quella di ValleVecchia di Caorle-VE (al riguardo si veda l’interessante pubblicazione “Agricoltura conservativa – 8 anni di esperienze in Veneto”, scaricabile dal seguente link: https://bit.ly/3r0bG8k).

La partecipazione all’evento di Confagricoltura Rovigo è gratuita ed è valida per l’acquisizione dei crediti formativi per i periti agrari e per gli agronomi iscritti al rispettivo Collegio e Ordine. Per partecipare è necessario inviare una mail a: webinar@agriro.eu. L’incontro sarà registrato e reso disponibile sul sito internet di Confagricoltura Rovigo.

