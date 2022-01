Morto David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo e giornalista

Era stato ricoverato al CRO (Centro di Riferimento Oncologico) di Aviano (Pn) lo scorso 26 dicembre, per una grave forma di disfunzione del sistema immunitario.

Attivo ed impegnato fino alla fine; solo nella mattinata di ieri aveva espresso il suo cordoglio per la morte della collega giornalista Silvia Tortora.

Sassoli è stato un giornalista, conduttore televisivo e politico italiano, dal 3 luglio 2019 fino alla sua morte presidente del Parlamento europeo.

Giornalista professionista dal 1986, è stato vicedirettore del TG1 dal 2006 al 2009. Eletto parlamentare europeo per il Partito Democratico nella VII legislatura europea, ha svolto il ruolo di capo della delegazione PD all’interno dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici. Rieletto alle Europee del 2014, è stato Vicepresidente del Parlamento europeo da luglio 2014 a maggio 2019.

Subito il cordoglio dei colleghi delle istituzioni nazionali ed europee, fra questi quello di Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea: “Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico. I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro David”.

SULLA SUA PAGINA FACEBOOK (dopo la sua morte)

Per il Presidente del Parlamento europeo, per il politico Sassoli, per l’uomo David nella sua dimensione privata, alla base di ogni azione, di ogni comportamento, di ogni scelta erano, assai ben saldi, i valori umani di riferimento: lealtà, coerenza, educazione, rispetto.

In questo momento così triste per tante e tanti cittadini italiani ed europei resta, intatta, la forza dei suoi insegnamenti e delle sue indicazioni: mai fingere, mai alimentare polemiche, spirali, pregiudizi, pettegolezzi, meschinità.

Principi semplici quanto assolutamente inderogabili, da cui non deflettere in alcun caso.

Per nessun motivo.

Anche quando, recentemente, di fronte ai suoi gravi problemi di salute, si erano diffuse in rete deliranti malevolenze su Covid e affini, persino in quel momento la scelta di non replicare, di non inasprire i toni, gli era sembrata l’unica possibile.