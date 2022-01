MONTALCINO (SI) – Cristina Mariani – May, proprietaria e CEO di Banfi, è la vincitrice della seconda edizione del premio annuale di WINWSA 2021 per la sostenibilità.

Il concorso internazionale – Women in Wine and Spirits Award – mira a dare un riconoscimento a quelle donne, del settore del vino e degli spiriti, che per le loro competenze e la loro capacità riescono a influenzare il mondo cui appartengono a livello globale. La “50 list of excellence” viene stilata sulla base di quattro criteri: perspicacia e realizzazione professionale, impatto, contributo e visione.

Il premio a Cristina Mariani-May è un riconoscimento alla sua capacità di spinta alla

responsabilità sociale d’impresa di Banfi. Quello della sostenibilità è un tema molto caro

all’azienda ilcinese, impegnata in pratiche moderne e sostenibili da sempre.

