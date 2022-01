Vino: la Doc delle Venezie con 2,4 milioni di ettolitri è un vero pilastro per la produzione di Pinot Grigio

VENEZIA – Per la filiera produttiva di Pinot grigio del Triveneto, il 2021 va in archivio con il segno più, registrando, nonostante le difficoltà e gli che tutto il settore ha dovuto affrontare, un’incoraggiante crescita del 6% sul precedente anno solare per un totale imbottigliato di quasi 2,4 milioni di hl di Pinot Grigio a Denominazione.

A trainare il trend positivo del comparto di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino è la DOC delle Venezie, cui va riconosciuto – con un totale di 1.840.889 hl imbottigliati (tra l’altro seconda denominazione italiana per hl imbottigliati) – ben il 77,4% del Pinot grigio totale messo in bottiglia dall’areale. La DOC delle Venezie è la più estesa Denominazione a livello nazionale con i suoi quasi 27mila ha di vigneto chiudendo il 2021 con un +5,11% di imbottigliato (+89.517 hl), circa 12 milioni di bottiglie in più rispetto al 2020 e con un totale di quasi 229 milioni di contrassegni distribuiti da Triveneta Certificazioni .

“Garantiamo un importante equilibrio di Sistema delle DO del Triveneto a produzione di Pinot grigio – dice il Presidente del Consorzio di Tutela, Albino Armani – ricopriamo in un certo senso un ruolo di “Denominazione cappello” dell’intera filiera produttiva di Pinot grigio del Nordest”. Questo grazie anche alle politiche di contenimento delle produzioni, per agire nuovamente in modo coordinato e coeso. Già dal 2020 il lavoro di sinergia aveva portato ad una gestione condivisa grazie a misure di ampia applicazione, quale gli stoccaggi amministrativi, seguita dalla scelta di sempre più Denominazioni di condividere il percorso di gestione tramite il blocco degli impianti.

Un merito importante per il bilancio positivo degli ultimi mesi che hanno osservato un andamento sempre in crescita con le medie stagionali degli anni precedenti va anche al dinamismo degli imbottigliatori italiani ed esteri. Essi infatti credono negli alti standard qualitativi della Denominazione e contribuiscono in modo significativo alla sua crescita in termini sia di imbottigliato sia di valore.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it