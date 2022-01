Master in Management delle opere per la tutela ambientale e del verde. Iscrizioni fino al 18 marzo

ROMA – Green e Pnrr, aperte le iscrizioni al 2° Master per esperti della tutela ambientale, all’ Università degli Studi di Perugia.

Al via la seconda edizione del “Master in Management delle opere per la tutela ambientale e del verde” organizzato dall’Università degli studi di Perugia in collaborazione con Asso.Impre.Di.A. (Associazione Nazionale Imprese Difesa e Tutela Ambientale).

Termine di iscrizione è il 18 marzo 2022

Per informazioni e iscrizioni:

Email: assoimpredia@gmail.com

Mobile: 347.0363707

