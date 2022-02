New Holland sarà sponsor ufficiale del Giro d’Italia 2022. Abbinamento perfetto e grande visibilità

BASILDON (UK) – New Holland Agriculture ha annunciato oggi che sarà sponsor ufficiale del Giro d’Italia 2022.

Il marchio accompagnerà i migliori ciclisti del mondo sulle strade italiane e degli altri paesi

interessati lungo le 21 tappe del primo dei grandi giri dell’anno.

“Siamo entusiasti di questa sponsorizzazione. New Holland è nota per la sua rete capillare e lo stretto rapporto con i clienti, e con questa collaborazione, durante le tre settimane del Giro d’Italia, saremo al fianco dei tanti tifosi e delle comunità rurali che seguono con passione questa competizione. Saremo assieme a loro sulle strade del paese, supportando insieme i migliori ciclisti del mondo lungo il loro percorso attraverso campagne e città”. ha dichiarato Sean Lennon, Vice President Europe New Holland Ag.

Il Giro d’Italia è una delle prestigiose gare ciclistiche di tre settimane che si svolgono ogni anno, di solito la prima della stagione, seguita poi dal Tour de France e dalla Vuelta de España. Giunto alla sua 105a edizione, il Giro ha fatto il suo debutto nel 1909. L’edizione 2022 prenderà il via da Budapest il 6 maggio e proseguirà quindi in Ungheria per le prime tre tappe prima di trasferirsi in Italia.

La grande corsa italiana si concluderà il 29 maggio, quando i corridori avranno completato

le 21 impegnative tappe previste.

“La sponsorizzazione del Giro d’Italia è un abbinamento perfetto per New Holland.” ha aggiunto Carlo Lambro, New Holland Brand President, “Principalmente perché condivide con New Holland i valori di potenza, innovazione, determinazione, passione e sostenibilità che sono al centro di tutto ciò che facciamo. Tramite questa collaborazione con un evento sportivo che ha un seguito così ampio in tutto il mondo, con molti fan anche tra gli agricoltori, il marchio New Holland otterrà una grande visibilità per l’innovazione, la tecnologia avanzata e le prestazioni che offre ai clienti”.

Matteo Mursia, Sales & Partnership Director di RCS Sport ha concluso: “Siamo molto orgogliosi di annunciare la partnership con New Holland. Svolgendosi attraverso la campagna italiana e passando vicino a molte località rurali, il Giro d’Italia è la piattaforma ideale per dare visibilità all’eccellenza italiana, al suo territorio ed ad un marchio così prestigioso e storico come New Holland.

Un grande evento sportivo, sociale e culturale che ama condividere con i suoi partner valori quali passione, emozione, gioia e impegno, prestando allo stesso tempo attenzione all’ambiente, alla sostenibilità e alle persone”.

In vista del Giro d’Italia, New Holland coinvolgerà i propri clienti, concessionari e collaboratori in un nutrito programma di iniziative e attività di comunicazione legate al popolare evento sportivo.

Link NEW HOLLAND

Leggi anche

New Holland è partner delle Nitto ATP Finals di tennis

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it