Francesco Zazzetta, nuovo Business Director New Holland, Case IH e STEYR Italia

MODENA – CNH annuncia la nomina di Francesco Zazzetta come Business Director New Holland, Case IH e STEYR per il Mercato Italia.

Zazzetta assume l’incarico dalla data odierna, riportando a Sean Lennon, Agriculture Sales Vice President CNH per l’Europa.

Francesco Zazzetta, 42 anni, laureato in Economia e Commercio, negli ultimi quindici anni ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità in CNH, e lascia oggi la direzione di Spagna e Portogallo per assumere la responsabilità del mercato italiano.

Sean Lennon ha dichiarato «con il suo lavoro e la sua professionalità, Francesco, che ha vissuto la sua ultima tappa professionale come direttore di due mercati strategici come la Spagna e il Portogallo, torna in Italia e sono certo saprà dare al mercato italiano la spinta e la direzione giusta per promuovere e consolidare il valore dei marchi New Holland, Case IH e Steyr.

