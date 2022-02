Ortofrutta. Lo zucchino Delhi Defense resiste al virus “New Delhi” e rappresenta una svolta per il mercato

BOLOGNA – Promessa mantenuta quella di Rijk Zwaan, multinazionale olandese leader nel settore sementiero, che condivide con orgoglio il successo dell’ultima campagna produttiva di zucchino targato Delhi Defense, la gamma resistente al Tomato Leaf Curl New Delhi (ToLCNDV), meglio noto come “New Delhi”. L’azienda corona con questo ottimo risultato l’impegno profuso nella messa a punto di una soluzione definitiva contro il patogeno, che ha compromesso il settore per anni.

“Le previsioni sulle rese delle varietà Delhi Defense sono state confermate dall’esito della campagna produttiva ormai prossima alla fine – commenta Andrea Luca Launeck, Managing Director Rijk Zwaan Italia. Grazie a questa innovazione è iniziata una nuova era nella coltivazione dello zucchino. Il lavoro del nostro team ha portato ad una vera rivoluzione, cui partecipiamo da protagonisti. Siamo orgogliosi di offrire una soluzione in termini di resistenza a un virus che sembrava invincibile fino a poco tempo fa”.

“Ricerca, innovazione e investimenti, questa la formula vincente – commenta Gabriele Lippi, Crop Coordinator per lo zucchino Rijk Zwaan. Con Delhi Defense abbiamo mantenuto la parola data, rinnovando il rapporto di fiducia con partner e agricoltori, all’insegna del lavoro di squadra. L’intero comparto dello zucchino potrà trarne beneficio e riprendere a operare in totale serenità, guardando al futuro con ritrovato ottimismo”.

Perseverance RZ F1, questo il nome del seme, è solo la prima varietà della gamma Delhi Defense e si distingue per la sanità della pianta, gli internodi cortissimi, la bellezza dei frutti e soprattutto per la continuità produttiva che la rende interessante per il mercato. Nei prossimi mesi Rijk Zwaan arricchirà la gamma con nuove varietà per dare sempre maggiori certezze e garanzie per le produzioni dei diversi areali.

