Food. Il Prosciutto Toscano Dop torna a volare negli Usa per la promozione. Da Miami a Las Vegas l’eccellenza toscana

FIRENZE – Dopo una pausa di due anni, causa Covid-19, il Consorzio del Prosciutto Toscano Dop torna a fare attività di promozione negli Stati Uniti, principale mercato extra EU per il Prosciutto Toscano DOP. Nel 2021, l’export del prodotto verso gli Stati Uniti è infatti cresciuto del 30%. Consolidare e ampliare il network di relazioni con buyer, importatori e operatori professionali del mondo horeca: è questo l’obiettivo della trasferta americana, che si inserisce nel quadro del progetto ‘Cut & Share’, campagna triennale di informazione e valorizzazione, focalizzata su Stati Uniti e Canada, co-finanziata dalla Comunità Europea.

La prima tappa della spedizione Usa del Consorzio è stata in Florida, a Miami: all’interno del Miami Culinary Institute, dove viene formata una nuova generazione di professionisti dell’alta cucina, il Prosciutto Toscano DOP è stato protagonista di una masterclass dedicata alle eccellenze DOP e IGP made-in-Tuscany. L’evento, coordinato dal giornalista Vincenzo D’Antonio, ha visto la partecipazione di buyer, giornalisti della stampa specializzata e food influencer: gli ospiti hanno avuto la possibilità di scoprire la storia secolare del Prosciutto Toscano DOP, di approfondire il suo legame con la Toscana e il tema della naturalità del prodotto. Il Prosciutto Toscano DOP è infatti ottenuto utilizzando esclusivamente carne di suini pesanti italiani, sale, pepe e piante aromatiche, senza l’impiego di additivi e conservanti, vietati da Disciplinare. La masterclass è stata anche l’occasione per degustare il Prosciutto Toscano DOP e apprezzarne la versatilità d’uso in cucina.

La missione statunitense del Consorzio del Prosciutto Toscano DOP farà poi tappa a Las Vegas: dal 6 all’8 febbraio, per la prima volta la città del Nevada ospita il Winter Fancy Food Show, in passato di casa a San Francisco. La manifestazione, che nell’ultima edizione 2020 ha visto la partecipazione di 1.400 espositori e ha richiamato oltre 10.000 visitatori b2b, rappresenta una porta d’ingresso privilegiata nel mercato della West Coast.

Come spiega Emore Magni, Direttore del Consorzio, «È la nostra terza partecipazione al Winter Fancy Food Show: questo evento trade è strategico per il business del nostro comparto negli Stati Uniti, perché ci offre la possibilità di incontrare buyer e importatori della West Coast. A Las Vegas ci presentiamo al fianco di un’altra eccellenza toscana, il Pecorino Toscano DOP. Il nostro stand ospiterà sia momenti di workshop, per promuovere la cultura di prodotto, sia degustazioni guidate».

Per il Prosciutto Toscano DOP gli Stati Uniti hanno un’importanza particolare: insieme con il Regno Unito, infatti, gli Usa rappresentano il principale Paese di destinazione dell’export in area extra EU, grazie anche alla sospensione dei dazi incrociati tra Stati Uniti e Vecchio Continente. Il giro d’affari del Prosciutto Toscano DOP negli Usa è pari al 15% del fatturato export del comparto. Per avere un termine di paragone, l’incidenza sul totale export dei Paesi EU è del 70%, con la Germania primo partner commerciale assoluto. Gli Stati Uniti rappresentano anche uno dei mercati più dinamici: nel 2021 le esportazioni verso gli Usa sono cresciute ben del 30%.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it