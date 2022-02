La certificazione delle sementi di riso per la campagna 2021/22. Convegno CREA in diretta

ROMA – La certificazione delle sementi di riso per la campagna 2021/22 e le novità della PAC 2023/2027 per il settore risicolo italiano.

Un approfondimento da non perdere in questo video di Crea in collaborazione con Ente Nazionale Risi.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it