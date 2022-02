Biologico, via libera alla Camera per proposta di legge. Ora torna al Senato, ma senza il biodinamico

ROMA – Con 421 voti favorevoli e nessun voto contrario è stata approvata dalla Camera la proposta di legge sulla tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico. Il testo ora tornerà al Senato.

Dal testo è stato eliminato il precedente comma 3 dell’art’1, che prevedeva l’equiparazione dell’agricoltura biodinamica con quella biologica. Un punto che aveva fatto discutere e che era saltato questa mattina con l’approvazione dell’Aula di Montecitorio di due emandamenti

Il DDL 998 era già stato approvato nello scorso mese di maggio a Palazzo Madama con 195 voti favorevoli, 1 astenuto ed 1 contrario, quello della senatrice a vita Elena Cattaneo.

Fra gli interventi decisivi quello del Nobel Parisi e del presidente Mattarella – “Una pratica stregonesca”. Così aveva definito l’agricoltura biodinamica il professore emerito dell’Università La Sapienza di Roma Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021 nella lectio magistralis, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico. E poi la ‘rassicurazione’ del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Ipotesi lontana”.

“Ci sono forti tendenze antiscientifiche nella società attuale, il prestigio della scienza e la fiducia in essa stanno diminuendo velocemente. Insieme ad un vorace consumismo tecnologico si diffondono largamente le pratiche astrologiche, omeopatiche e antiscientifiche e sta per essere riconosciuta da una legge dello Stato italiano una pratica francamente stregonesca come l’agricoltura biodinamica”.

