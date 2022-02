Ricerca. Oltre 68 milioni per l’agroalimentare e le risorse idriche nel Mediterraneo: il Ministero Università e Ricerca e il Segretariato Italiano PRIMA annunciano i bandi 2022

SIENA – Oltre 68 milioni di euro è il valore complessivo del finanziamento che il programma PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) assegnerà alla ricerca e innovazione nel settore agroalimentare per il 2022. Il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Segretariato Italiano di PRIMA presenteranno le nuove opportunità di finanziamento, domani, 15 febbraio (11-30-13.30) in un evento online nel quale esperti di progettazione europea daranno informazioni e spiegazioni a supporto della partecipazione italiana ai bandi PRIMA 2022.

Nei quattro anni di attuazione del programma PRIMA (2018-2021), la ricerca italiana ha conseguito ottimi risultati: su 168 progetti finanziati ben 129 vedono la partecipazione dell’Italia, con 60 direttamente coordinati da un ente italiano. Di 226 milioni finora erogati, circa 52 milioni di euro sono andati a beneficio di ricercatori e innovatori del nostro Paese. Il programma rappresenta per l’Italia un importante strumento di promozione della ricerca e dell’innovazione in settori chiave quali la gestione efficiente delle risorse idriche e l’agroalimentare.

“PRIMA, con i suoi progetti di ricerca e innovazione attuati da ricercatori di tutti i Paesi del bacino del Mediterraneo, sta dando un prezioso contributo all’attuazione degli obiettivi del Green Deal in questa regione e in termini di diplomazia scientifica. I ricercatori italiani, avendo un ruolo centrale in ben 129 progetti finanziati, stanno fattivamente contribuendo nel creare ponti e connessioni fra Paesi che condividono la stessa storia e il medesimo futuro” dichiara il Prof. Angelo Riccaboni, presidente della Fondazione PRIMA, Barcellona.

Il coordinamento dell’iniziativa in Italia vede la partecipazione, al fianco del Ministero dell’Università e della Ricerca, di altri importanti attori delle istituzioni, del sistema universitario, della ricerca e dell’innovazione: uno strutturato dialogo che coinvolga i principali Ministeri di riferimento e i vari attori, pubblici e privati, si rivela cruciale per rafforzare ulteriormente il sistema Paese. Il Segretariato Italiano di PRIMA, con sede al Santa Chiara Lab dell’Università degli Studi di Siena, è a servizio per supportare e rafforzare tale utile coordinamento.

Per i bandi PRIMA 2022 il Ministero dell’Università e della Ricerca mette a disposizione dei ricercatori italiani 7 milioni di euro. Per facilitare la partecipazione ai bandi, il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Segretariato Italiano di PRIMA, in collaborazione con APRE, organizzano il 15 febbraio (11.30-13.30) un infoday nel quale illustreranno le tematiche oggetto di finanziamento nel 2022 e forniranno utili informazioni per supportare la candidatura delle proposte progettuali. L’evento informerà di ulteriori opportunità inerenti la Mission A Soil Deal for Europe e il Cluster 6 di Horizon Europe.

Programma dell’infoday 15.02.2022 e diretta evento: http://www.primaitaly.it/online-info-day-sui-bandi-prima-2022/

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it