SCHIO (VI) – Raggiungere il traguardo di Net Zero Plastic to Nature. È questo l’impegno quotidiano di Vinventions, principale produttore al mondo di chiusure alternative per il vino. In occasione della Giornata mondiale della Terra, l’azienda promuove in tutta Italia iniziative per il riciclo e l’economia circolare. Per Vinventions, infatti, la plastica deve essere considerata una risorsa rinnovabile. Ecco perché ha lanciato la nuova serie Nomacorc Blue Line, il primo tappo da economia circolare.

Finora, le tecnologie di riciclaggio non erano in grado di soddisfare le normative di conformità per le materie prime riciclate relative al contatto con gli alimenti, ma negli ultimi anni la situazione si è evoluta. Recentemente è stato sviluppato un nuovo processo che permette di ottenere un materiale riciclato adatto al contatto con gli alimenti. Questo è il processo utilizzato da Vinventions per produrre le nuove chiusure Nomacorc Blue Line. Da oltre 10 anni, Vinventions costruisce i propri programmi di raccolta, smistamento e riciclaggio in tutto il mondo e investe nella raccolta dei rifiuti di plastica.

“Negli ultimi 10 anni – ha dichiarato Antonino La Placa, direttore commerciale di Vinventions Italia in occasione della Giornata mondiale della Terra – sempre più produttori italiani ci hanno scelto per migliorare la loro sostenibilità. Nel 2013 abbiamo lanciato la prima chiusura a impronta carbonio zero, garantendo all’enologo le massime prestazioni. Nel nostro DNA ci sono Vino e Innovazione, per questo abbiamo lanciato di recente il tappo della serie Nomacorc Blue line, una nuova categoria di chiusure riciclabili nelle quali il 50% della materia prima impiegata proviene da plastica riciclata. Vinventions è sempre stata un’azienda pioniera nell’offrire soluzione di chiusura che offrono prestazioni, design e sostenibilità. Oggi ancora crediamo di avere tutti un ruolo da svolgere nel guidare l’industria del vino a preservare il nostro pianeta. È per questo che lavoriamo sempre per diffondere la cultura del riciclo. Per noi è il miglior modo di onorare la Terra tutti i giorni”.

