ROMA – Il settore del lievito ama la Terra e lo dimostra tutti i giorni, con le sue scelte a favore della sostenibilità. In occasione dell’Earth Day, la Giornata mondiale dedicata alla salvaguardia del Pianeta, il Gruppo Lievito di ASSITOL ricorda l’impegno a favore dell’ambiente e dell’economia circolare che caratterizza l’attività quotidiana delle aziende. Un impegno raccontato anche sui profili Facebook https://www.facebook.com/We-Love-Lievito-104928075013575 e Instagram https://www.instagram.com/welovelievito/) di welovelievito.it, il sito promosso da ASSITOL per valorizzare questo ingrediente.

Il lievito, ricorda Assitol, è un microrganismo vivente che prende vita da un sottoprodotto di origine agricola, il melasso da zucchero. La sua origine è quindi del tutto naturale. L’intero processo di coltivazione del lievito è un modello di economica circolare, che evita sprechi e dà una seconda vita a tutti i materiali coinvolti nel processo produttivo. Le aziende del settore si impegnano a creare e a mantenere le condizioni più favorevoli alla riproduzione del lievito in presenza di ossigeno.

In pratica tutto si basa sulla fermentazione dello zucchero, un processo che non ha nulla di artificiale. Ecco perché nel settore si è soliti dire che il lievito si coltiva, non si fa. Inoltre le imprese del comparto, grazie al ricorso all’alta tecnologia, hanno diminuito in maniera significativa il consumo di acqua, fondamentale per la produzione di lievito: secondo dati di Cofalec, la federazione europea del settore, si è registrata in media una riduzione del 20%.

Il principale impiego del lievito è quello alimentare. Questo ingrediente è alla base di pane, birra, vino, dolci e pizza. Tuttavia, grazie alla circolarità della sua coltivazione, il suo utilizzo non si ferma a tavola. Alla fine dell’intero processo che dà vita al lievito, ogni azienda sottopone le acque reflue, le materie organiche e non assimilabili, ad un trattamento che consente di non disperderle nell’ambiente e di ridare loro un’ulteriore destinazione. In questo modo, senza alcuno spreco, tutti i coprodotti sono reimpiegati in altre importanti produzioni: fertilizzanti, mangimi, energia, cosmetica e farmaceutica.

Dall’agricoltura alla salute dell’uomo, insomma, sono tantissimi i settori in cui il lievito è protagonista. Il comparto è all’avanguardia anche nel risparmio energetico. Grazie all’elettricità ottenuta dalla cogenerazione, le aziende possono contare su energia “home made” per l’autoconsumo, riuscendo così ad abbassare in media del 50% le emissioni di CO2.

“Questa capacità di incrociare settori diversi, gestendo un complesso ciclo biologico, conferma la circolarità che caratterizza da sempre il mondo del lievito – commenta Paolo Grechi, presidente del Gruppo Lievito di ASSITOL – il nostro comparto, in tutte le fasi della produzione, rispetta l’ambiente e si preoccupa di tutelare il nostro Pianeta”.

