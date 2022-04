Frittata con borragine. Il vero sapore della primavera in un piatto semplice e gustoso. La ricetta

Se ne possono fare molti usi. La borragine – una pianta erbacea annuale della famiglia delle Boraginaceae – è un’erba spontanea usata da secoli per depurarsi avendo un potere antinfiammatorio.

Oltre ai molti usi medicinali, la possiamo usare in cucina, come ingrediente per i minestroni, torte e frittate.

Proprio la frittata una ricetta semplice e gustosa da preparare in primavera, proprio quando in certe zone delle nostre campagne possiamo trovare, così, spontanea, la borragine. Prima di iniziare a lavorarla, consigliamo di indossare i guanti per pulirla.

LA RICETTA

Eliminare i gambi e lavare abbondantemente le foglie di borragine per eliminare ogni residuo di terra.

Sbollentare le foglie di borragine per 5 minuti – poi scolare bene e lasciare intiepidire.

Nel frattempo sbattere le uova aggiungendo il parmigiano grattugiato con un pizzico di sale e a piacere il pepe, girare.

Strizzare bene la borragine per eliminare l acqua in eccesso e tagliarla in modo grossolano, unire alle uova , al parmigiano e amalgamare.

Versare il composto di uova con la Borragine in una padella antiaderente con un filo d’ olio d’ oliva caldo. Servire.

INGREDIENTI

– Foglie di Borragine

– Uova

– Parmigiano Reggiano o Grana Padano

– Olio d’oliva

– Sale – Pepe

