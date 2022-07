Pesca, Battistoni: ‘Camera ha approvato emendamento per proroga credito d’imposta II trimestre. Benefici importanti per comparto’

ROMA – Il Governo ha recepito un emendamento sostenuto da Forza Italia, approvato alla Camera, che proroga il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca per il secondo trimestre solare 2022.

Si tratta di un provvedimento fortemente auspicato dalle marinerie, che Forza Italia si è impegnata a portare avanti, dando seguito alle richieste del territorio e delle categorie.

Considerati i benefici ottenuti sul primo trimestre, si tratta di una norma dalla quale il comparto potrà trarre dei sostanziali benefici. Ringrazio il gruppo di Forza Italia, il Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini, il responsabile nazionale agricoltura di Forza Italia Raffaele Nevi e il relatore del provvedimento Alessandro Cattaneo, per l’attenzione mostrata verso uno dei settori più colpiti dalla crisi energetica.

Così, in una nota il senatore Francesco Battistoni Sottosegretario al Mipaaf

