Meccanizzazione. PETRONAS celebra la partnership con CNH Industrial con una rinnovata gamma di lubrificanti per macchine agricole

SANTENA (TO) – PETRONAS Lubricants International (PLI) rinnova la partnership con i produttori leader di mercato di attrezzature agricole e movimento terra Case IH, New Holland Agriculture e CASE Construction e annunciando il lancio di nuovi prodotti all’interno delle già note gamme di successo PETRONAS Tutela, Akcela & Ambra.

La partnership di lunga data tra Petronas e CNH Industrial con i lubrificanti Ambra e Akcela ha accompagnato e rafforzato le diverse apparecchiature agricole. Tali prodotti sono stati progettati per garantire che tutti i veicoli di CNH Industrial possano funzionare ai massimi livelli e garantire le massime performance, anche in condizioni di utilizzo estreme e sotto stress. Akcela è inoltre il lubrificante raccomandato per i trattori STEYR. L’unione dell’esperienza di ingegneri e formulatori di PLI e CNH Industrial ha prodotto questa gamma di lubrificanti ad alta tecnologia progettata per superare i massimi requisiti di prestazione in tutto il settore dei macchinari agricoli e movimento terra.

Nell’aprile 2022, PLI ha lanciato una gamma rinnovata di prodotti PETRONAS Tutela, Ambra e Akcela, progettati appositamente per l’utilizzo su macchinari CNH Industrial. I nuovi prodotti PETRONAS Tutela CNH Industrial avranno anche il nuovo pack co-branded che rinsalda ed evidenzia ulteriormente il rapporto tra le due aziende.

Le nuove linee di prodotti includeranno le aggiornate e migliorate specifiche CNH Industrial per le trasmissioni, i fluidi idraulici e i grassi. Questi prodotti sono stati sottoposti internamente a rigorosi friction test per soddisfare i nuovi requisiti prestazionali di CNH Industrial. Per ottenere una razionalizzazione e semplificazione del portafoglio prodotti questi ultimi sono stati testati su dodici diversi materiali di attrito.

In quanto unica gamma ufficialmente raccomandata, gli ingegneri PETRONAS lavorano in stretta collaborazione con il team di CNH Industrial presso il Global Research & Technology Centre di Santena per co-progettare lubrificanti che mantengano le attrezzature agricole efficienti durante tutto l’intervallo di sostituzione anche in caso di temperature estreme e terreni difficili.

I macchinari CNH Industrial spesso operano in condizioni estreme tutto l’anno e devono mantenere standard di efficienza molto elevati. PLI e CNH Industrial si impegnano a prevenire costose manutenzioni, garantendo ai propri clienti la sicurezza di poter svolgere il loro lavoro serenamente.

Domenico Ciaglia, Regional Managing Director EMEA, PLI, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di celebrare oltre 25 anni di collaborazione con CNH Industrial e di continuare a sviluppare ed espandere la nostra partnership con la nuova gamma innovativa di oli PETRONAS Tutela, Ambra e Akcela. Insieme, miglioreremo ulteriormente le prestazioni e l’affidabilità delle macchine per l’agricoltura e movimento terra di CNH Industrial, continuando ad essere la soluzione di lubrificanti raccomandata”.

Rosella Risso, VP Agriculture – Global Parts & Service, CNH Industrial ha dichiarato: “PETRONAS è un partner di lunga data per CNH Industrial. I nostri team di ricercatori lavorano insieme da decenni e il risultato della nostra collaborazione di successo risiede nel costante miglioramento dei prodotti. Man mano che i nostri macchinari si evolvono lo fanno anche i lubrificanti e siamo entusiasti di ampliare la nostra gamma con PETRONAS per garantire che le nostre macchine operino al meglio delle loro capacità”.

