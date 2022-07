A ragion veduta: Alliance Agriflex 354 VF è lo pneumatico all’avanguardia per le colture in filari

MILANO – Gli agricoltori più bravi amano i filari diritti e in particolare ci tengono ad avere filari diritti di colture sane, ben nutrite, che crescono su terreni sani e non compattati.

La primavera è il periodo dell’anno in cui attrezzi come seminatrici, irroratrici e spargitori di fertilizzante vengono tolti dalla rimessa e portati nei campi: Dopo la semina delle colture in filari di barbabietole da zucchero, mais, patate, girasoli e simili, arriva il momento degli “specialistici sottili e versatili”: gli speciali pneumatici per colture in filari. In qualità di pioniere e leader di mercato in questo segmento, il portfolio di prodotti di Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) comprende varie mescole con un’ampia gamma di misure.

In effetti Alliance 354 Agriflex+ è lo pneumatico ideale per le irroratrici con un’ampia capacità e i trattori impegnati nelle operazioni nelle colture in filari. Realizzato con tecnologia VF all’avanguardia, questo pneumatico è progettato per sopportare un carico del 40% maggiore rispetto agli pneumatici standard per colture in filari e per irroratrici con una pressione di gonfiaggio invariata. In alternativa, lo pneumatico sopporta un carico standard con una pressione di gonfiaggio inferiore del 40%. A seconda delle condizioni prevalenti del terreno, questa modalità operativa offre un’opportunità ideale per ridurre al minimo l’impatto sul terreno senza rinunciare al massimo dell’efficienza operativa. Con un indice di velocità D, lo pneumatico è adatto per velocità su strada fino a 65 km/h. Poiché le irroratrici di grandi dimensioni spesso viaggiano su strada tra la stazione di riempimento e il campo, non è più necessario regolare la pressione dello pneumatico in base al serbatoio pieno o vuoto perché Alliance 354 Agriflex+ fornisce già gli intervalli di carico e pressione dell’aria richiesti. Questo pneumatico può essere utilizzato con pressioni molto al di sotto dei valori standard. Grazie alla sua eccezionale resistenza alle forature, all’ottima trazione e alle superiori caratteristiche auto-pulenti, tutte qualità ottenute con uno spazio ideale tra i ramponi R-1W, lo pneumatico 354 Agriflex+ con cinture in acciaio aumenta significativamente la produttività dei macchinari agricoli.

Scientificamente testati

SEGES Innovation, un’organizzazione non profit danese impegnata nella ricerca e nello sviluppo e centro all’avanguardia per l’innovazione e il know-how in campo agricolo, ha condotto una ricerca in collaborazione con NDI Group (distributore esecutivo di YOHT per il marchio Alliance nei paesi nordici) a Agerbæk, in Danimarca. Questa volta, il team danese intende analizzare un tipo particolare di pneumatico e i suoi effetti sul raccolto futuro e sulla qualità del mais. Sono stati messi a confronto una soluzione con cerchi stretti doppi e gli pneumatici per colture in filari Alliance 354 Agriflex+ (VF) con una pressione di gonfiaggio ridotta e l’uso tra i filari di mais e un set di pneumatici larghi per l’uso su quattro filari di mais durante la semina.

Come spiega Henning Sjørslev Lyngvig, Senior Specialist Agricultural Machinery Crops & Environment presso SEGES, l’esperimento sugli pneumatici segue un metodo simile all’esperimento condotto in precedenza con gli pneumatici Alliance 372 VF e 389 VF. “Nel periodo della semina utilizziamo due diversi setup di gomme in quattro file ciascuno.

Nel corso dell’anno seguiamo i progressi e valutiamo la crescita e la qualità del raccolto. In autunno, dopo il raccolto, analizziamo i dati e confrontiamo i raccolti di mais. Infine tireremo le somme sull’impatto degli pneumatici sulla quantità e la qualità del raccolto di mais”, conclude. I risultati saranno pronti per la pubblicazione entro la fine del 2022.

