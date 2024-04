Pneumatici VF Alliance. Tecnologia all’avanguardia per terreni fertili e protetti

La tecnologia degli pneumatici VF è all’avanguardia. A confermarlo Stefan Vogelsang, un giovane agricoltore che gestisce un’azienda agricola estesa su 170 ettari nella piana di Emssand, nella Vestfalia orientale, a sud della foresta di Teutoburgo.

Per chi lavora in questo settore, il terreno rappresenta il bene più prezioso; la fertilità e la protezione del suolo hanno quindi grande rilevanza. “Ecco perché puntiamo sulla riduzione al minimo del dissodamento con protezione integrata delle colture”, riferisce Vogelsang e aggiunge: “Siamo alla costante ricerca di metodi di coltivazione migliori, più efficienti e più rispettosi dell’ambiente. Eseguiamo prove pratiche e sul campo con strumenti agricoli di precisione per risparmiare su fertilizzanti e pesticidi, garantire i raccolti e proteggere allo stesso tempo le acque sotterranee e di superficie”.

Per questo motivo, oltre a gestire un’azienda modello, ai sensi della Direttiva quadro sulle acque della LWK NRW (Camera dell’agricoltura della Renania settentrionale-Vestfalia), Stefan Vogelsang è attivo nella HumusKlimaNetz, promossa del Ministero federale dell’alimentazione e dell’agricoltura (BMEL), e nella rete di aziende agricole leader nella produttività dei raccolti.

Leve diverse

Da un lato l’azienda agricola conta su un’ampia gamma di colture. Oltre a frumento, orzo e triticale, la gamma comprende anche insilato di mais e CCM, carote e patate, nonché colza e terreni tenuti a prato. Inoltre, Vogelsang svolge lavoro conto terzi, come la distribuzione di precisione del liquame con NIRS, l’applicazione di fertilizzanti e la zappatura o l’erpicatura per la coltivazione del mais per altre aziende agricole.

“L’agricoltura di precisione ci aiuta a ridurre al minimo il numero di passaggi e sovrapposizioni e quindi a proteggere il suolo. Ma questa è solo una faccia della medaglia: quando operiamo con le macchine agricole nei campi, la scelta degli pneumatici e la pressione di gonfiaggio sono ovviamente altri due approcci estremamente efficaci alla protezione del suolo”, afferma Stefan Vogelsang.

La tecnologia degli pneumatici VF

Il concessionario locale John Deere ha sottoposto per la prima volta l’Alliance Agriflex+ 354 all’attenzione dell’agricoltore nel 2021, quando si rendeva necessario uno pneumatico per colture in filari per il 6830. Stefan Vogelsang: “E l’anno scorso ho acquistato per la prima volta un Agriflex 372+ per il nostro 7730; ho optato per questa soluzione perché volevo uno pneumatico che offrisse un’elevata capacità di carico anche con una pressione dell’aria notevolmente ridotta. Mi sono imbattuto tra l’altro in un confronto nei test con il 372+ nella stampa specializzata e da allora sono rimasto ancora più colpito dal rapporto qualità-prezzo di questo pneumatico”.

Gli pneumatici VF di Alliance ora vengono utilizzati dall’azienda agricola per la protezione delle colture, lo spargimento di fertilizzanti, la zappatura e l’erpicatura, ma soprattutto per lo spargimento del liquame.

Una cosa sta particolarmente a cuore Stefan Vogelsang: “Nel frattempo, abbiamo dotato anche il nostro carrobotte spandiliquame di uno pneumatico VF, l’Agriflex+ 389 VF, sempre con un sistema di monitoraggio della pressione. Ci siamo subito resi conto che gli pneumatici più delicati del trattore sono di scarsa utilità se sul carrobotte trainato sono montati pneumatici tradizionali che annullano gli effetti positivi degli pneumatici del trattore. Riteniamo che la flessione degli pneumatici, e la conseguente maggiore area di contatto con una minore pressione di gonfiaggio degli pneumatici, sia un vantaggio enorme. Nel 2023, un anno molto piovoso, siamo riusciti comunque a spargere il liquame su terreni prativi bagnati senza lasciare tracce di pneumatici. Ciò semplicemente non sarebbe stato possibile senza questa tecnologia, cioè con i vecchi pneumatici!”.

Stefan Vogelsang affronta il tema della protezione del suolo in modo molto coerente e a vari livelli, ma non si considera una mosca bianca nella generazione dei giovani agricoltori. Secondo lui la protezione del suolo è una questione prioritaria! Nella sua azienda agricola egli mantiene un dialogo costante con giovani agricoltori che stanno completando la loro formazione o che frequentano un istituto tecnico o l’università. “Offriamo visite guidate e discutiamo molto sui vantaggi della regolazione della pressione degli pneumatici. Anche noi spesso accompagniamo sul campo questi gruppi vanga alla mano e valutiamo il terreno, ad esempio l’effetto binario (tramlining) e la questione della compattazione dannosa. Oggi i giovani agricoltori sono ben consapevoli dell’importanza di un’agricoltura sostenibile e rispettosa del suolo”, riferisce.

Sulla scorta dell’esperienza positiva, sono già stati fatti dei progetti per i prossimi pneumatici VF. L’azienda agricola ha acquistato una nuova irroratrice, dotata anch’essa di un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici. Stefan Vogelsang intende montare anche su quella macchina degli pneumatici VF, ovvero l’Agriflex+ 372, e prevede inoltre di impostare il trattore per colture in filari 6830 Premium su una carreggiata di 2,25 m e di equipaggiarlo con l’Agriflex+ 372. Egli sostiene: “Si tratterà di una soluzione ben ponderata, poiché abbiamo già visto con il carrobotte spandiliquame quanto sia importante che trattore e rimorchio siano ugualmente delicati sul terreno durante gli spostamenti sul campo!”.

Sperando nel “VF++”

Guardando al futuro, Vogelsang spera che la tecnologia VF venga sviluppata ulteriormente e che presto siano disponibili pneumatici che offrano una capacità di carico almeno del 60% superiore alla stessa pressione di gonfiaggio degli pneumatici tradizionali o che richiedano una pressione di gonfiaggio del 60% più bassa a parità di capacità di carico. Vogelsang è convinto “che la protezione del suolo vada acquisendo importanza. Nella nostra azienda agricola ne teniamo conto, tra l’altro lavorando il terreno sempre meno in profondità. L’obiettivo è quello di evitare a tutti i costi errori come una compattazione dannosa negli strati più profondi del terreno”.

