Grano. Le associazioni disertano la seduta della Borsa Merci di Foggia per il crollo del prezzo del grano

FOGGIA – Confagricoltura, Cia, Coldiretti hanno disertato volutamente l’incontro con la borsa merci di Foggia previsto oggi per discutere sui prezzi di asta del grano. “Tutta la filiera deve mettersi allo stesso tavolo per concordare un prezzo che sia equo per tutti altrimenti l’agricoltura andrà alla deriva, ma di conseguenza anche industria e vendita”.

Così ai microfoni di Tele Norba Angelo Miano, presidente della Cia Foggia, che aggiunge “Il prezzo scende perchè gli agricoltori hanno bisogno di monetizzare, ma dobbiamo far capire a tutti che la filiera funziona e che tramite la cessione graduale del grano può contenere le perdite del prezzo che si stanno verificando in questa situazione”.

Domani è previsto un aggiornamento alla Borsa Merci di Foggia, ma per il momento non sembrano esserci i presupposti per raggiungere un prezzo medio di vendita.

