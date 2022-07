Israele porta l’irrigazione di precisione nel futuro. Sistema a goccia 4.0 presentato dal Ministero e a disposizione degli agricoltori

ROMA – Immagina di conoscere l’esatta quantità di acqua necessaria per il vitigno coltivato, per la qualità del prodotto finale desiderato e, naturalmente, per la posizione geografica del vigneto. Immagina che le quantità siano precise, senza più bisogno di prove ed errori a scapito dei tuoi prodotti agricoli.

Inizia così la nota del Ministero dell’Agricoltura di Israele.

La tecnologia agricola ha già conquistato molte vette, dai robot per la raccolta della frutta e la meccanizzazione automatica e autonoma, all’agricoltura di precisione che può essere confinata in un campo localizzato utilizzando droni e satelliti. Anche la tecnologia di irrigazione ha fatto molta strada dall’invenzione dell’irrigazione a goccia. Un nuovo sviluppo in questo settore è rivolto a ogni singolo viticoltore. Il nuovo sistema si adatta individualmente ad ogni coltura, in modo che ogni vigneto benefici di una risposta mirata e completa alle sue esigenze.

Per far progredire il settore agricolo e integrarvi le tecnologie agricole, il Ministero dell’Agricoltura sta lanciando il sistema di irrigazione intelligente che calcolerà le metriche di irrigazione, portando a precisione, efficienza e produzione di vigneti di alta qualità. Il nuovo sistema calcolerà precise metriche di irrigazione per i viticoltori israeliani, sulla base dei dati delle stazioni meteorologiche regionali che vengono aggiornate automaticamente ogni giorno, e ciò farà risparmiare ai coltivatori inutili costi d’acqua, tempo e prodotti difettosi. Quindi, che tu coltivi migliaia di acri di vigneto o il tuo piccolo vigneto per uso domestico, vale la pena conoscere il nuovo sistema.

Una nuova impresa sviluppata dal Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, insieme a Mop Hahar, offre una semplice interfaccia web per consentire agli agricoltori e ai viticoltori dilettanti di ottenere raccolti esatti e di alta qualità. mediante irrigazione di precisione, basata sul calcolo delle metriche del vigneto e dei dati meteorologici regionali di quel giorno. L’interfaccia utilizza i dati giornalieri sull’evaporazione dell’acqua raccolti dalle stazioni meteorologiche regionali del Ministero dell’Agricoltura e fornisce a ciascun coltivatore le condizioni di irrigazione più precise nell’area, senza sprechi d’acqua. Il sistema si collegherà anche direttamente ai telefoni cellulari in futuro, fornendo ai coltivatori avvisi WhatsApp precisi in tempo reale.

Il ministro dell’Agricoltura, Oded Forer: “Gli investimenti in innovazione, sviluppo e ricerca sono un investimento per il nostro futuro. L’agricoltura di precisione ad alta intensità di conoscenza e alta tecnologia è la risposta definitiva alla crisi climatica e al rafforzamento della sicurezza alimentare nazionale; con essa, lo faremo essere in grado di preservare e migliorare le capacità agricole locali, creare resilienza di fronte alle sfide meteorologiche e stabilire fermamente un’agricoltura israeliana sostenibile, con danni ambientali minimi”.

Come funziona?

Il viticoltore si iscrive al sistema e inserisce i dati del vigneto sul sito web, tra cui: posizione geografica, tipi di varietà coltivate, qualità del vino desiderata e dimensioni della superficie. Il coltivatore inserisce anche la frequenza di irrigazione a lui conveniente: giornaliera, settimanale o anche ogni due settimane. Tutti i dati vengono salvati nel sistema. Sulla base dei dati immessi e dei dati di evaporazione aggiornati quotidianamente nel sistema, il sistema calcola le quantità precise necessarie per ottenere i risultati desiderati, che sono, come sopra, definiti dal coltivatore.

Il sistema raccoglierà anche dati sull’utilizzo dell’acqua per l’irrigazione per il coltivatore, che potrà quindi sapere in qualsiasi momento quanta acqua per l’irrigazione è stata erogata in base all’intervallo di tempi definito dal coltivatore.

Il collegamento al nuovo sistema di irrigazione

