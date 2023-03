Spagna. Ministero Agricoltura finanzia (con 400 mila euro) miglioramenti tecnici per l’irrigazione

ROMA – L’obiettivo è rafforzare e promuovere il settore spagnolo dell’irrigazione e contribuire allo sviluppo sostenibile dell’attività agricola attraverso l’organizzazione e la partecipazione ad attività e forum che valorizzano i progressi nell’irrigazione.

Il Ministero dell’agricoltura, della pesca e dell’alimentazione contribuirà alla diffusione di miglioramenti tecnici e conoscenze scientifiche alle organizzazioni del settore dell’irrigazione per promuovere un’irrigazione più efficiente e sostenibile, attraverso l’accordo con l’Associazione spagnola di irrigazione e drenaggio (AERYD), pubblicato oggi in la Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE).

L’obiettivo è organizzare e partecipare ad attività di carattere tecnico-scientifico che si sviluppano nell’ambito di forum e organizzazioni di governance internazionale e nazionale in materia di irrigazione; nonché contribuire alla promozione e alla diffusione dei progressi in questo settore.

In questo modo sarà favorita la diffusione della ricerca e dell’esperienza scientifica in questo campo della conoscenza, oltre a favorire lo scambio di informazioni sulle innovazioni tecnologiche e la loro applicazione all’irrigazione in Spagna e fuori dalla Spagna. Tutto questo nell’ottica di un migliore utilizzo delle risorse idriche e di un maggior rispetto dell’ambiente.

Il ministero finanzierà questo accordo con un massimo di 400.000 euro tra il 2023 e il 2026, mentre AERYD contribuirà con 40.000 euro nel suddetto periodo.

Foto Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it