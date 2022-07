Grano. Accordo Ucraina – Russia sblocca l’export via mare. Plauso degli Stati Uniti

ROMA – Via libera per il trasporto del grano dall’Ucraina via nave. Dopo il vertice dei giorni scorsi (leggi) fra Putin ed Erdogan a Teheran, Ucraina e Russia firmano a Istanbul un accordo che permetterà alle produzioni di grano e cerealicole ucraine di passare attraverso il Mar Nero, andando così ad alleggerire la crisi alimentare globale.

Fino ad oggi l’export dall’Ucraina avveniva infatti via terra (su rotaia e gomma) – (Leggi: Grano. 1,4 ml di tonnellate di grano esportato (+22%) dall’Ucraina nel mese di giugno 2022)

“La cerimonia di firma dell’accordo sui corridoi per il grano, alla quale saranno presenti il presidente Recep Tayyip Erdogan e il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, si terrà con la partecipazione di Ucraina e Russia” come ha dichiarato l’ufficio del presidente turco.

Un accordo che libera il grano ucraino e che ha suscitato il plauso anche degli Stati Uniti, come ha sottolineato Ned Price, portavoce del Dipartimento di Stato.

QUOTAZIONI – Intanto sembra subito calare il prezzo del grano: il grano duro scende dell’1,39% a 849,25 dollari per contratto da 5mila staia; il grano tenero cala dell’1,61% a 793,25 dollari.

