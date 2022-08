Bayer acquisisce la quota di maggioranza di CoverCress Inc., produttore di semi oleosi a basse emissioni di carbonio

MONHEIM (GERMANIA) – Bayer, Bunge (NYSE: BG) e Chevron U.S.A. Inc. (Chevron), una sussidiaria di Chevron Corporation (NYSE: CVX), hanno firmato un accordo parasociale in relazione all’acquisizione da parte di Bayer di una quota di maggioranza del 65% del produttore di semi oleosi invernali CoverCress, Inc. (CCI). Il restante 35% di CCI continuerà ad essere proprietario di Bunge e Chevron.

CoverCress è una coltura a rotazione che combina la produzione di grano con i benefici ambientali di una coltura di copertura senza spostare altri raccolti. L’olio estratto dal grano CoverCress™ è progettato per ottenere un punteggio di intensità di carbonio inferiore e può essere trasformato in diesel rinnovabile grazie all’esperienza di Bunge nella lavorazione dei semi oleosi e alla competenza di Chevron nella produzione di combustibili. Questa catena di approvvigionamento dalla fattoria al carburante rappresentata da CCI, Bayer, Bunge e Chevron mira a offrire ai coltivatori di mais e soia un altro sbocco di reddito fornendo al mondo un prodotto combustibile desiderabile e una farina ad alto contenuto proteico per l’alimentazione animale.

“CoverCress è entusiasmante perché ha il potenziale per diventare una fonte importante per la produzione di biocarburanti come nuova coltura a rotazione, offrendo ai coltivatori un’opzione innovativa per continuare a gestire efficacemente la propria terra e migliorare la qualità del suolo agendo come coltura di copertura”, ha affermato Rodrigo Santos, membro del consiglio di amministrazione di Bayer AG e presidente della divisione Crop Science. “In qualità di leader globale nella scienza delle colture, ci impegniamo a decarbonizzare l’agricoltura e ad aiutare gli agricoltori di tutto il mondo a diventare più sostenibili attraverso prodotti e soluzioni rivoluzionari che possono avere un impatto sui cambiamenti climatici. Questo investimento e la collaborazione tra i leader del settore sono un altro punto di prova dei nostri sforzi”.

L’allineamento dell’esperienza combinata di Bayer, Bunge e Chevron con il potenziale detenuto da CoverCress™ consentirà a CCI di sviluppare e commercializzare ulteriormente i suoi omonimi semi oleosi invernali in una coltura di copertura a rotazione con potenziali vantaggi in termini di sostenibilità e sequestro del carbonio e portare un nuovo combustibile a basse emissioni di carbonio materia prima per l’industria del diesel rinnovabile. CCI, che continuerà a operare come entità indipendente, ha sviluppato CoverCress™ come una coltura unica il cui grano è una fonte a basse emissioni di carbonio ea basso input di carburante e mangimi.

“Sin dalla nostra fondazione nel 2013 abbiamo attivamente cercato – e beneficiato – del supporto scientifico, operativo e finanziario dei nostri partner accademici e strategici. I progressi che abbiamo fatto nella conversione del centesimo nella nostra nuova tecnologia di semi oleosi a bassa intensità di carbonio, CoverCress™, sarebbero stati molto più lenti senza questo supporto fondamentale”, ha affermato Mike DeCamp, CEO e presidente di CCI. “La nostra partnership strategica di lunga data con Bayer e le nostre più recenti partnership strategiche con Bunge e Chevron ci hanno fornito l’accesso a competenze e capitali che posizionano molto bene CCI per il successo futuro”.

Sfruttando l’esperienza e il sostegno dei leader nei carburanti, nella frantumazione della soia, nella logistica e nelle scienze delle colture, CCI sarà posizionata per esprimere tutto il suo potenziale attraverso una catena di approvvigionamento che comprende le esigenze di produzione, crescita, lavorazione e consegna delle sue colture da zero .

“Collegare l’intera catena del valore, dallo sviluppo delle sementi al consumatore finale, è un passo importante per portare questa coltura sul mercato su larga scala”, ha affermato Greg Heckman, amministratore delegato di Bunge. “Non vediamo l’ora di aiutare a soddisfare la crescente domanda di combustibili rinnovabili con questa materia prima a basse emissioni di carbonio di prossima generazione”.

I coltivatori del Nord America avranno presto accesso a questa coltura da reddito che offre i vantaggi di una coltura di copertura oltre ad essere raccolta per essere utilizzata come materia prima di combustibile rinnovabile.

“Chevron sta cercando di creare materie prime innovative per combustibili rinnovabili collaborando con gli agricoltori americani”, ha affermato Mark Nelson, vicepresidente esecutivo di Chevron per Downstream & Chemicals. “Siamo entusiasti di collaborare con Bayer e Bunge per accelerare l’adozione di CoverCress™, che riteniamo possa essere utilizzato alla fine per aiutare a fornire al sistema di trasporto statunitense combustibili a bassa intensità di carbonio nel ciclo di vita”.

Gli agricoltori piantano colture di copertura tradizionali per proteggere e migliorare il loro suolo, non per raccogliere. Sviluppato convertendo il centellame di campo attraverso strumenti di riproduzione e modifica genetica, CoverCress™ è una nuova coltura rotazionale a basso input che presenta i vantaggi ecosistemici di una coltura di copertura. Quando viene aggiunto alle rotazioni di mais e soia sulla terra durante l’inverno, CoverCress™ ha il potenziale per ridurre la perdita di azoto, aiutare a immagazzinare carbonio nel suolo e migliorare la salute del suolo.

