BARI – In calo le quotazioni del grano duro, secondo il listino settimanale dei prezzi all’ingrosso della Borsa Merci di Bari, di oggi, martedì 30 agosto 2022.

Il prezzo del GRANO DURO produzione nazionale si è attestato a 510-515 euro a tonnellata per il FINO; a 505-510 euro/ton. per il BUONO MERCANTILE e a 500-505 euro/ton. per il MERCANTILE. Per tutte e tre le tipologie il calo è stato di 18 euro a tonnellata rispetto alla precedente quotazione (LEGGI).

In aumento di 4 euro/ton. invece il GRANO TENERO, sia per lo Speciale n.1 sia per il Fino. Cala anche il prezzo del GRANTURCO d’importazione (-10 euro/ton.), in aumento i CRUSCAMI.

