ROMA – In vista delle elezioni Politiche 2022 in programma il prossimo 25 settembre, passiamo in rassegna i programmi elettorali dei vari schieramenti, per quanto riguarda l’agricoltura e l’agroalimentare.

Come ci eravamo chiesti lo scorso 21 luglio, giorno dello scioglimento delle Camere, si parlerà di agricoltura in questa campagna elettorale? Ed in che modo?

Camere sciolte, si vota il 25 settembre. Ci sarà spazio per l’agricoltura nei comizi d’estate?

Politiche 2022. Innalzare il ‘de minimis’, rifinanziare ‘Più Impresa’ e lotta al Nustriscore. L’agricoltura nel programma del Centro-Destra

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it