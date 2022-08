Energia. Progetto UE: pannelli solari per consumo di 2 milioni di famiglie. La sfida della 3Sun nell’Etna Valley

BRUXELLES – “Immagina una fabbrica che produce pannelli solari in grado di coprire il consumo energetico annuo di 2 milioni di famiglie. Questo è il progetto Tango finanziato dall’UE”.

A comunicarlo è la Commissione Europea, che annuncia l’intervento sullo Stato dell’Unione del Presidente Von der Leyen, in programma il 14 settembre per conoscere nel dettaglio i progetti REPowerEU (in diretta su Facebook e EbS).

“Grazie al progetto Tango, la 3Sun di Catania, diventerà la più grande fabbrica d’Europa producendo una nuova generazione di pannelli solari – spiega la Commissione Europea -. Dobbiamo aumentare la produzione interna di pannelli solari per raggiungere il nostro obiettivo di raddoppiare la nostra capacità fotovoltaica solare entro il 2025 e quasi quadruplicarla entro il 2030. L’energia solare e altre energie rinnovabili sono fondamentali per REPowerEU, il nostro piano per eliminare gradualmente i combustibili fossili russi”.

