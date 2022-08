I campi dorati del grano ucraino e il blu del cielo. Un VIDEO del ministero di Kyiv mostra gli effetti della guerra

ROMA – Il blu del cielo, il giallo del grano. “Ogni ucraino sa cosa significano i colori blu e giallo della nostra bandiera nazionale. Ora sono riconosciuti in tutto il mondo. Vorremmo che il mondo scoprisse in pace il cielo e i campi dorati dell’Ucraina, piuttosto che l’aggressione russa, che ha portato l’Ucraina sulle prime pagine dei media mondiali”.

A evidenziarlo – con un video – è il Ministero dell’Agricoltura dell’Ucraina – nel giorno dell’anniversario dell’Indipendenza (dall’URSS – 24 agosto 1991) e a 6 mesi esatti dall’invasione militare della Russia – per attirare l’attenzione sui crimini subiti, “abbiamo deciso di mostrare come sono ora i campi dorati e fertili dell’Ucraina e quanto sarà senza vita il nostro giallo se non fermiamo la Russia ora”.

