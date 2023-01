Ucraina. I prezzi del grano rimarranno elevati a fronte di un forte calo della produzione

ROMA – Il prezzo del grano ucraino dovrebbe rimanere elevato a seguito di un forte calo della produzione della merce in Ucraina, uno dei principali esportatori mondiali.

A sottolinearlo è il ministero dell’Agricoltura dell’Ucraina.

La produzione di grano in Ucraina è scesa a 65 milioni di tonnellate nell’ultima stagione del raccolto da 108 milioni di tonnellate dell’anno precedente, secondo un funzionario.

Il viceministro delle politiche agricole ucraine Dmytrasevych Markiya ha avvertito che i prezzi rimarranno alti a causa della carenza osservata nel paese dell’Europa orientale a seguito della guerra in corso tra Ucraina e Russia.

“Il prezzo del grano a livello globale aumenterà a causa di un calo della produzione in Ucraina”, ha affermato Markiya.

Il declino, secondo i funzionari, è stato attribuito a una serie di fattori tra cui gli alti prezzi dei fertilizzanti e la guerra che ha interrotto le attività agricole.

I prezzi del grano a livello globale erano saliti a un massimo di 540 dollari al culmine della guerra tra i due paesi lo scorso anno, poiché l’offerta di grano è stata interrotta con la chiusura del corridoio del Mar Nero, un’importante rotta del grano per il mercato mondiale .

Tuttavia, un accordo mediato dalle Nazioni Unite ha visto l’apertura del corridoio a giugno con un’altra estensione rilasciata a novembre, una mossa che ha contribuito a ridurre i prezzi globali che ora si sono stabilizzati a 370 dollari la tonnellata.

Il funzionario ha affermato che è importante che il corridoio rimanga aperto anche con l’aggressione in corso a causa del ruolo chiave che svolge nella sicurezza alimentare mondiale.

“Il corridoio del Mar Nero non è solo importante per l’Ucraina, ma svolge un ruolo importante nella sicurezza alimentare mondiale, motivo per cui è importante che rimanga aperto”, ha affermato.

I mugnai avevano previsto che il prezzo del grano sarebbe sceso a partire da gennaio, ma l’ultimo sviluppo in Ucraina potrebbe vedere i consumatori continuare a pagare di più per i prodotti a base di grano.

Markiya ha aggiunto che il governo ucraino ha concesso al Kenya 2,7 milioni di sacchi di grano come sovvenzione per aiutare a stabilizzare il prezzo della merce sulla scia dei prezzi elevati previsti.

