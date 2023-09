Pnrr: Cia, servono più risorse su contratti di filiera e bando Parco agrisolare

ROMA – Servono più risorse sui contratti di filiera e sui progetti presentati per il bando Parco agrisolare. Va assolutamente tutelata la risposta importante e positiva alle due misure da parte del settore agricolo, confermando la validità degli obiettivi e dell’approccio adottato. A dirlo è, oggi, il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, intervenendo al tavolo di lavoro della Cabina di regia sull’attuazione del Pnrr, presieduto dai ministri Fitto e Lollobrigida.

Nel dettaglio, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto, il presidente Fini ha sottolineato la “necessità di assicurare la finanziabilità di tutti i progetti presentati nell’ambito dei contratti di filiera”, mentre sul bando Parco agrisolare, sempre nella prospettiva che le risorse stanziate non risulteranno sufficienti, è stata richiama l’opportunità di “stanziare da subito ulteriori fondi, se necessario -ha precisato- spostando le dotazioni finanziarie anche da altre misure che ancora non sono entrate nella fase attuativa, quali ad esempio quelle riferite all’agrivoltaico”.

