Che contoterzista sei? Indagine Uncai: quindici domande per comprenderne l’approccio all’innovazione digitale

ROMA – Quest’anno l’Osservatorio Smart AgriFood (iniziativa di Politecnico di Milano e Università degli Studi di Brescia) indaga sul ruolo dei contoterzisti nell’innovazione del settore agricolo italiano.

A tal fine ha realizzato un questionario a loro rivolto, disponibile A QUESTO LINK

L’obiettivo dell’indagine è comprendere l’approccio all’innovazione digitale, le opportunità e le barriere che gli imprenditori agromeccanici riscontrano.

“UNCAI patrocina l’Osservatorio Smart AgriFood ormai da cinque anni, sin dal suo primo anno di attività, invitiamo quindi tutti i contoterzisti a partecipare all’indagine. La compilazione del questionario richiede meno di dieci minuti”. L’invito arriva da Giuliano Oldani, consigliere Uncai e tra i partecipanti più assidui e propositivi ai periodici seminari organizzati dall’Osservatorio Smart AgriFood che vedono riunita una community composta da agricoltori, società di prodotti e servizi per l’agricoltura 4.0, costruttori di mezzi agricoli e contoterzisti.

“È incredibile come lo scenario sia cambiato negli ultimi anni. Eppure covid, costi energetici alle stelle e la pace smarrita in Europa hanno reso ancora più urgente la rivoluzione digitale in agricoltura, anche se più complicata da attuare. Produrre di più con meno è ora una necessità economica dell’azienda prima ancora che ambientale. Ma per raggiungere questo obiettivo occorre portare in ufficio software gestionali, sistemi di monitoraggio e di controllo delle macchine, sistemi di mappatura di coltivazioni e terreni e sistemi di supporto alle decisioni”, prosegue Oldani, che oltre ad essere consigliere Uncai presiede l’associazione dei contoterzisti Apima di Milano, Lodi, Como e Varese.

Occorre, in sostanza, aumentare la superficie coltivata con pratiche 4.0 e il ricorso ad applicazioni che integrino tra di loro i diversi stadi della catena del valore. Tuttavia nella situazione economica attuale è diventato più difficile investire, nonostante gli aiuti pubblici. “Inoltre il conflitto in Ucraina ha posto il problema della cyber securuty dei big data agricoli, raccolti dalle nostre macchine attraverso strumenti a volte vulnerabili. Da qui l’importanza dell’opera di ricerca e divulgazione dell’Osservatorio Smart AgriFood, tesa soprattutto a sviluppare la cultura digitale e la fiducia nelle potenzialità delle tecnologie digitali, anche tra i contoterzisti”, conclude Oldani.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it