Sostenibilità. Sindacati e agricoltori insieme con un protocollo per l’ambiente

ROMA – Unione Italiana Food e le Segreterie nazionali di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL hanno siglato un documento di programma finalizzato a ricercare le modalità con cui le relazioni sindacali del settore possono contribuire alla sostenibilità ambientale.

Considerato che la sostenibilità è oggi una priorità per le aziende di ogni settore, Unione Italiana Food e sindacati hanno condiviso che la salvaguardia e l’aggiornamento del modello di relazioni sindacali può costituire un utile strumento che accompagna le aziende a implementare la sostenibilità del loro business.

Le parti esprimono soddisfazione per aver realizzato l’intesa, unica nei contenuti, che prevede, tra l’altro, di costituire una cabina di regia a livello nazionale finalizzata all’acquisizione di evidenze scientifiche sui temi che compongono la sostenibilità, per stabilire le priorità degli ambiti di intervento delle relazioni sindacali in tutte le sue articolazioni e sviluppare un’azione di sensibilizzazione di tutti gli attori.

L’intesa prevede inoltre di favorire l’integrazione dei temi della sostenibilità ambientale sia con gli obiettivi della bilateralità prevista dal CCNL di settore che con le attività formative e partecipative delle lavoratrici e dei lavoratori.

Proprio per questo, in coerenza con le priorità definite dalla cabina di regia, saranno sviluppate altre iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della sostenibilità ambientale e la conoscenza, e la conseguente responsabilizzazione su tali tematiche. Nel concreto, gli impegni che le parti hanno sottoscritto rappresentano un reale passo in avanti in questa direzione, necessario anche per raggiungere gli obiettivi da tutti ritenuti ormai non più rinviabili.

