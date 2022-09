Ortofrutta. Fields of Innovation Syngenta, una finestra sulle ultime tecnologie, innovazioni varietali e opportunità di mercato

MILANO – Ritorna dal 27 al 29 Settembre 2022 a Grootebroek, Olanda, lo storico appuntamento con Fields of Innovation. Una tre giorni di visite in campo e di dialogo con gli esperti di Syngenta e con i principali attori della filiera orticola per confrontarsi sulle ultime opportunità offerte in risposta ai cambiamenti climatici, alla crescente pressione delle malattie, al miglioramento della salute del suolo e all’offerta di prodotti salutari e funzionali per il consumatore.

“In questa edizione dei Fields of Innovation – dicono da Syngenta – apriremo le porte del nostro R&D Technology Center. I nostri esperti e i nostri scienziati mostreranno le modalità di impiego dei biologicals, illustreranno le tecnologie di rilevamento dei dati in campo e le tecniche di back-crossing breeding per lo sviluppo di varietà in grado di rispondere alle esigenze e alle sfide dell’agricoltura moderna.

Tra le ultime innovazione tecnologiche saranno presentati EDAPHLOG e il Biodiversity Sensor utilizzati per il rilevamento dello stato di salute del terreno, della presenza di biodiversità e dello stato di stabilità dell’ecosistema. Il suolo è alla base del sistema alimentare e il 95% della fornitura globale è prodotta sul terreno. È pertanto indispensabile preservare questa preziosa risorsa e impedirne il degrado.

I nostri team di esperti saranno lieti di accogliere tutti gli interessati a Grootebroek. L’ingresso all’evento è gratuito previa registrazione a questo link: Registrazioni FOI 2022.

