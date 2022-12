SyngenTalent: prorogata al 17 gennaio la scadenza per inviare la propria candidatura

MILANO – Le startup attive nel settore agricolo avranno un mese in più per iscriversi e partecipare a SyngenTalent, la Call4Ideas di Syngenta Italia, leader globale nel settore dell’agribusiness, pensata per promuovere concretamente lo sviluppo di progetti innovativi nel settore agricolo.

Dal 17 dicembre, la scadenza per iscriversi al contest è stata spostata al 17 gennaio: una scelta legata al successo della challenge, che a due mesi dall’apertura ha raccolto oltre cinquanta adesioni da parte di startup e imprese emergenti.

“Quello raggiunto finora è un risultato straordinario che ci rende orgogliosi. – Ha commentato Riccardo Vanelli, Amministratore Delegato di Syngenta Italia – “Siamo solo alla prima edizione di questo contest, ma è già evidente che SyngenTalent ha intercettato un’esigenza specifica del comparto agricolo: i risultati ci dicono che le startup, le imprese emergenti e i giovani talenti che operano a vario titolo nel settore sono entusiasti di poter contare sul sostegno e sul know-how di uno dei principali attori dell’agribusiness per trasformare i propri progetti in soluzioni concrete”.

In palio per la startup vincitrice c’è infatti una dotazione del valore complessivo di 50.000 euro comprensivi, oltre che di un sostegno economico, anche di un programma di mentorship e una “banca ore” di formazione durante le quali Syngenta Italia supporterà il team premiato nella messa a terra del proprio progetto.

Novità anche relativamente al processo di valutazione: i progetti saranno infatti esaminati in una prima fase che avrà l’obiettivo di determinare una short list delle proposte che, secondo la giuria, soddisferanno al meglio alcuni parametri, tra cui quello dell’Innovatività e scalabilità. I lavori selezionati, quindi, accederanno a una seconda fase in cui i relativi team saranno chiamati a presentare dal vivo alla giuria le idee proposte. A seguito di questo, la commissione valutatrice decreterà il vincitore di questa prima edizione, che sarà annunciato tra la fine di marzo e l’inizio di aprile.

Il modulo da inviare e compilare per partecipare è disponibile sul sito www.syngentalent.info. L’accettazione delle candidature avverrà entro e non oltre il 17 gennaio.

