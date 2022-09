Wines of Ukraine. Cervim: degustazione vini ucraini al Mondial des Vins Extrêmes in Valle d’Aosta

AOSTA – Esclusiva degustazione di vini ucraini in occasione delle selezioni Mondial des Vins Extrêmes , il concorso organizzato da Cervim e dedicato alla viticoltura eroica.

Protagonista di Wines of Ukraine è stata Victoria Agromakova, sommelier ucraina e ceo di Wine&Spirits Ukraine; quindi Roberto Gaudio, cda del Cervim e Gianluca Arcaro sommelier AIS Valle d’Aosta.

La Agromakova ha spiegato l’attuale momento della viticoltura in Ucraina, e come cambierà in futuro dopo l’invasione armata della Russia; inoltre ha illustrato le principali caratteristiche del vigneto ucraino e dei vini in degustazione.

Quattro i vini degustati: il Brut Nature Rose 2019 dell’azienda 46Parallel Wine; il Telti Kuruk 2021 della Beykush Winery; il Cabernet Sauvignon 2017 della Shabo; il Troyanda Karpat 2017 di Chateau Chizay.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it