FAO Science Innovation forum: Special Event CREA. Ricerca italiana verso sistemi agroalimentari sostenibili

ROMA – Agroecologia, sostenibilità, economia circolare: dove sta andando la ricerca? Come la scienza, la tecnologia e l’innovazione possono trasformare i nostri sistemi alimentari rendendoli più efficienti e resilienti?

Di questo si discuterà domani 19 ottobre a partire dalle ore 9.30 nel convegno “Agrifood systems based on circular economy”, l’appuntamento coorganizzato dal CREA con la FAO, nell’ambito del Science and Innovation Forum, ed in collaborazione con i più importanti esponenti del mondo della Ricerca agroalimentare e ambientale italiana.

L’incontro, che intende contribuire alla recente Strategia per la Scienza e l’Innovazione della FAO e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, sarà incentrato sui temi dell’agrobiodiversità per sistemi produttivi sostenibili, delle diete sostenibili e sane, delle spreco alimentare e dell’economia circolare

Sarà possibile seguire in streaming l’evento sul canale YouTube del CREA.

SCARICA IL Programma 19 ottobre

