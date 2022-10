Al via la 94ª edizione della Fazi di Montichiari. Dal 21 al 23 ottobre oltre 400 espositori per l’agricoltura del futuro

MONTICHIARI (BS) – Nove padiglioni occupati, l’intera superficie espositiva del quartiere fieristico occupata (per più di 47.000 metri quadrati di superficie coperta), oltre 400 espositori e allevatori, un forte orientamento alle tecnologie di agricoltura di precisione, dalla meccanizzazione alla zootecnia, con soluzioni digitali finalizzate a ridurre i costi e ottimizzare le risorse (dall’energia al carburante, dalle materie prime ai fertilizzanti, fino alla gestione dell’acqua). Sarà una manifestazione fortemente orientata a proiettare nel futuro l’agricoltura quella che andrà in scena a Montichiari con l’edizione numero 94 della Fiera Agricola Zootecnica Italiana (Fazi), in programma da venerdì 21 ottobre a domenica 23.

Sul fronte zootecnico, la Fazi di Montichiari ospiterà la 70ª Mostra Nazionale della Razza Frisona, con le finali in programma domenica 23 ottobre, al culmine di tre giorni di confronti nel ring che coinvolgeranno gli studenti degli istituti agrari, gli allevatori di razza Jersey (per l’11ª Mostra Nazionale) e i giovani allevatori coinvolti nel 10° Open Junior Show. La Fazi sarà anche nel 2022 appuntamento fisso per la Mostra avicola e per la Mostra Nazionale della specie cunicola.

“La 94ª edizione della Fazi si inserisce in un momento senza precedenti per l’agricoltura italiana – afferma il presidente del Centro Fiera di Montichiari, Gianantonio Rosa -. Le imprese agricole e zootecniche stanno ricevendo una remunerazione elevata dei principali prodotti primari, dal grano al mais, dalla soia al latte, fino alla carne suina. Tuttavia, sono allo stesso tempo alle prese con alcuni segnali di forte instabilità, che sta mettendo sotto pressione i conti aziendali, dal boom dei prezzi dell’energia alla carenza dei fertilizzanti. Inoltre, dal prossimo gennaio entrerà in vigore la riforma della Politica agricola comune, che introdurrà significativi cambiamenti”.

La Fazi, dunque, più che mai quest’anno sarà l’occasione per il mondo agricolo di pianificare investimenti in grado di razionalizzare i costi, ridurre la spesa energetica (il Pnrr mette a disposizione 1,5 miliardi di euro per l’agrisolare e 1,1 miliardi per l’agrivoltaico) e incrementare gli aspetti del benessere animale, ma anche della sostenibilità ambientale, economica e sociale (la robotizzazione sta diventando una necessità anche per la difficoltà di reperire manodopera qualificata).

I convegni. I tre giorni della Fazi saranno l’occasione di approfondire diversi aspetti legati alla ricerca, all’innovazione e ai traguardi raggiunti tanto nell’ambito agronomico che zootecnico (sul sito www.fieragri.it l’elenco completo dei convegni e degli eventi).

Fra gli appuntamenti, si segnalano “Zootecnia italiana tra aumento dei costi e prospettive”, promosso da Coldiretti (in programma venerdì 21 ottobre, ore 10, Sala Pedini); “Sensoristica e selezione della vacca da latte”, promosso da Anafibj (venerdì, ore 9:30, Sala contrattazioni CSA); “Nuova Pac, l’agricoltura bresciana tra incertezze e allarmi”, promosso da Confagricoltura Brescia (venerdì, ore 10:30, Sala Scalvini); “Gestione del rischio, accesso al credito digitale. Misure e strumenti a sostegno delle imprese agricole”, promosso da Confcooperative, Università di Milano e Cis (venerdì, ore 14:30, Sala 3); “Il futuro delle stalle italiane tra nuova PAC e mercato” organizzato dall’Ismea, in collaborazione con la Regione Lombardia (sabato 22 ottobre, ore 14.30, presso la Sala Scalvini);“Promuovere il connubio tra energie rinnovabili e allevamenti”, workshop del progetto europeo res4live, promosso da Università di Bologna (sabato 22 ottobre, ore10:30, Sala 2); “Carne sintetica, nuove minacce e sfide europee per la zootecnia”, promosso da Coldiretti (sabato, ore 11, Sala Pedini); “Risparmio idrico: quali soluzioni per l’agricoltura?”, promosso da Confagricoltura Brescia (sabato, ore 11, Sala Scalvini); “Cow Shoes, la sostenibilità al servizio del benessere”, promosso da Agri Global Services (domenica 23 ottobre, ore 14:30, Ingresso centrale, primo piano).

L’inaugurazione ufficiale. Il taglio del nastro e l’inaugurazione ufficiale della 94ª Fazi è in programma per sabato 22 ottobre alle ore 10 nel foyer del Centro Fiera, alla presenza del presidente del polo fieristico Gianantonio Rosa, del direttore Ezio Zorzi e delle istituzioni e autorità.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it