A Volterra torna in vetrina il re delle tavole: il tartufo marzuolo protagonista nel week end di Pasqua

VOLTERRA (PI) – Sabato 30 e domenica 31 marzo, e ancora lunedì 1 aprile, Volterra (PI) si veste a festa per il nuovo attesissimo appuntamento con la MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO MARZUOLO , edizione numero undici per l’evento che inaugura la primavera del gusto di Toscana celebrando i sapori del territorio in un fine settimana di gusto e divertimento pensato per tutta la famiglia.

Cuore pulsante della manifestazione saranno come sempre le Logge del Palazzo Pretorio di Piazza de’ Priori, cornice dove tanti artigiani del gusto presenti presenteranno al pubblico tra vendita e assaggi il meglio del paniere locale: tartufo ovviamente, il figlio più pregiato di queste terre, ma anche formaggi, olio, vino, birra, salumi e dolci.



Il tutto accompagnato da un ricco calendario di eventi e iniziative che abbracceranno la città dentro e fuori mura per far conoscere – anche attraverso i suoi giacimenti gastronomici – il ricco patrimonio storico ed architettonico e le tante unicità del territorio.

Fra queste si segnalano: la “FESTA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE” organizzata in Via Gramsci da Confcommercio Pisa; la “SIMULAZIONE RICERCA DEL TARTUFO”, a cura dell’Associazione Tartufai presso il Parco Archeologico E. Fiumi (31 marzo dalle 10 alle 12 e 1 aprile dalle 14.30 alle 17.30); “ROSA ETRUSCO – MERCATINO DELLA CREATIVITÀ FEMMINILE” – a cura dell’Associazione di promozione sociale “Pane di Luna” – con lavorazioni sul posto e racconti (lunedì 1 aprile, Via Roma – Piazza San Giovanni); “OMAGGIO DI PRIMAVERA”, rievocazione a cura del Gruppo Storico Sbandieratori con corteo in costume per le vie del centro ed esibizione in Piazza dei Priori (lunedì 1 aprile, ore 11.30); e ancora DEGUSTAZIONI, INCONTRI, PRESENTAZIONI, TREKKING, ESCURSIONI, SPETTACOLI .

Senza dimenticare la consegna del sesto PREMIO JARRO GIOVANI, appendice dell’importante riconoscimento da anni conferito durante l’edizione autunnale di Volterragusto ai più importanti comunicatori di settore: un premio che vuole valorizzare l’impegno di quei giovani Under 35 che in ambito professionale si siano distinti nell’opera di valorizzazione e divulgazione enogastronomica.

A ritirarlo lunedì 1 aprile (ore 16.30, Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori) saranno SILVIA DADDI e MATTIA FRACCI, in arte i “MOLLICA’S”, coppia di vita e lavoro che partendo dal un piccolo food truck con base a Follonica dedicato a proposte di qualità rigorosamente Made in Tuscany – con must quali trippa, peposo e lampredotto – hanno saputo scalare le vette della notorietà nazionale raccontando con simpatia e spontaneità attraverso i social la propria passione enogastronomica (con ben mezzo milione di followers tra Facebook, Instagram e Tik Tok). Un successo che, dal premio quale “Miglior street food on the road d’Italia” ricevuto dalla guida Gambero Rosso 2022, è arrivato a toccare librerie – con i ricettari “Mollica’s Toscana. Decaloghi, ricette e chiacchiere” e “Mollica’s 2” – e televisione, con programmi e ospitate su Gambero Rosso Channel a Rai 2.

Per tutto il periodo della rassegna saranno inoltre visitabili diverse MOSTRE allestite in giro per la città: “Dimore Eterne. I tumuli etruschi delle Colombaie di Volterra” al Museo Etrusco Guarnacci; “Banksy. Realismo capitalista” al Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena; “Mino Trafeli. Dall’oggetto allo spazio 1980-1968”, “Arte in Comune. 32 mani, 16 tra artigiani e artisti, 7 tipi di materiali” e ancora “Cercare l’Alabastro – l’Alabastro ritrovato” a Palazzo dei Priori.

Un programma ricchissimo tutto da scoprire sul sito della manifestazione (www.volterragusto.com) che offrirà tanti i motivi per trascorrere il fine settimana pasquale all’insegna di piacere e relax in uno dei territori gastronomici più ricchi di Toscana.

