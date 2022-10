Biometano. Al via una piattaforma video dedicata, nasce Biomethane RNG Channel

ORZINUOVI (BS) – La crisi energetica in corso impone un veloce cambio di passo verso un mix nazionale per una generazione di energia sempre più rinnovabile e sostenibile. La scelta di incentivare la produzione di biometano diventa quindi strategica per conseguire questo ambizioso obiettivo nel minor tempo possibile, contribuendo alla transizione e alla sicurezza energetica del Paese.

Nel solco di queste tematiche nasce oggi Biomethane RNG Channel (www.biomethanerngchannel.com), il primo canale video dedicato al mondo del biometano, con una visione a 360° sul ruolo che ricopre nella transizione ecologica, nella decarbonizzazione dei trasporti e nella sicurezza energetica. Biomethane RNG Channel, sviluppato dall’esperienza decennale ottenuta con il rinnovato Biogas Channel, nasce in un periodo in cui l’adozione dei biocombustibili su larga scala è diventata prioritaria e si pone come primo e unico canale video dedicato al mondo del biometano, in tutte le sue applicazioni. Il nuovo canale, con 200 video già caricati, rappresenta uno strumento per imparare di più su questo combustibile alternativo, attraverso il contributo di centinaia di esperti di settore e le testimonianze dirette di chi ha investito in un progetto di biometano.

Contestualmente al lancio del nuovo canale tematico Biomethane RNG Channel, prende forma anche NetZero Tube, il portale che funge da collettore di informazioni in ambito biogas, biometano e cogenerazione ed è il punto di riferimento editoriale a livello internazionale delle tecnologie che possono contribuire al raggiungimento dell’obiettivo delle zero emissioni nette. NetZero Tube, un vero e proprio acceleratore di buone pratiche, è costituito da tre canali video multilingua: i rinnovati e potenziati Biogas Channel (attivo dal 2013 con più di 1.700 video e 30mila utenti all’anno da oltre 200 paesi) e Cogeneration Channel (attivo dal 2014 con più di 1.000 video e 20mila utenti all’anno da oltre 150 paesi), oltre al neonato Biomethane RNG Channel. Con approfondimenti puntuali sulle best practice del settore, sugli sviluppi della ricerca, sulle innovazioni tecnologiche, sugli aspetti legislativi e normativi, sull’attività associazionistica e sulle opportunità che provengono dai principali mercati, NetZero Tube rappresenta una guida completa per gli addetti ai lavori e un riferimento aggiornato per l’intera informazione legata all’efficienza.

“Biomethane RNG Channel è il nuovo media internazionale che dà finalmente voce a un biocombustibile dalle potenzialità enormi nel percorso verso la sostenibilità e l’efficienza energetica – afferma Angelo Baronchelli, fondatore e presidente di AB, editore di Biomethane RNG Channel e NetZero Tube. Questa nuova sfida internazionale di comunicazione è un’iniziativa editoriale del Gruppo AB che dal 1981 è il punto di riferimento per le soluzioni di sostenibilità energetica delle aziende. I tre canali web, uniti nel portale NetZero Tube, si pongono come primo network di media tematici dedicati alle tecnologie chiave per il raggiungimento dell’obiettivo zero emissioni nette di settore, con la mission di favorire la conoscenza corretta e aggiornata sull’argomento, ampliando il dibattito globale, dando spazio e voce ai principali interpreti del mercato che intende rispondere al crescente interesse globale.”

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it