Crédit Agricole Italia e Irritec insieme per promuovere lo sviluppo di un modello di business sostenibile

PARMA – Irritec SpA, tra i leader mondiali nella produzione e commercializzazione di prodotti innovativi per l’irrigazione di precisione, che consentono la massima ottimizzazione delle risorse idriche, ha ottenuto da Crédit Agricole Italia un finanziamento di 4 milioni di euro legato al raggiungimento di importanti obiettivi in termini ESG (Environmental, Social, Governance). In linea con la strategia del Gruppo Bancario, che opera concretamente per supportare le imprese nella transizione green, Irritec SpA utilizzerà il finanziamento per proseguire nel proprio percorso di crescita, mettendo in atto contestualmente iniziative sostenibili come l’incremento della quota di utilizzo di plastica riciclata impiegata per i prodotti di produzione ed il coinvolgimento dei propri dipendenti in attività formative dedicate.

Irritec, azienda fondata a Capo d’Orlando in Sicilia nel 1974 da un’idea imprenditoriale della famiglia Giuffrè, ha seguito nel tempo un percorso di evoluzione e ampliamento costante, volto alla promozione dei valori dell’agricoltura sostenibile, rispondendo alle esigenze degli agricoltori di tutto il mondo. Oggi la società è tra i leader mondiali nei sistemi di irrigazione sostenibile e rinnova costantemente il proprio impegno a migliorare l’efficienza della risorsa idrica nel settore agricolo, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare

l’uso di acqua, energia, fertilizzanti e pesticidi.

“L’attenzione alle tematiche ESG rappresenta un pilastro fondamentale del piano strategico del Gruppo Crédit Agricole e l’interesse al territorio e alle esigenze delle aziende trova conferma nel continuo supporto che il Gruppo garantisce al loro percorso di crescita e trasformazione sostenibile” dichiara Marco Perocchi, Responsabile Direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia. “Questa operazione conferma il sostegno che vogliamo garantire a realtà distintive come Irritec, che da sempre fa della sostenibilità una vera e propria mission”.

“Questa operazione con Crédit Agricole Italia rappresenta uno strumento fondamentale per proseguire il percorso di crescita dell’Azienda e per consolidare il nostro modello di business improntato sui valori ESG” dichiara Giulia Giuffrè, Consigliere di Amministrazione e Ambasciatrice di Sostenibilità Irritec.

“Un impegno per la sostenibilità che quest’anno abbiamo confermato modificando il nostro statuto per diventare Società Benefit, continuando a promuovere i valori legati ai temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, in linea con i princìpi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 promossi dal Global Compact delle Nazioni Unite”.

