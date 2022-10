Grano duro. Quotazioni in crescita alla Borsa merci di Foggia: Fino a 520 euro a tonnellata, biologico a 540

FOGGIA – Cresce ancora di 10 euro a tonnellata (per la seconda settimana consecutiva) il prezzo del grano duro alla Borsa Merci di Foggia, nella seduta di oggi mercoledì 19 ottobre 2022, rispetto alla scorsa settimana. Anche per il biologico si è registrato lo stesso aumento.

Una crescita in linea con le settimane scorse, e che porta il FINO a quota 520 euro a tonnellata. Una quotazione, finalmente, accettabile (ma non c’è niente da festeggiare), in tempi di semine autunnali. Una crescita che segue a quella del giorno prima alla Borsa merci Bari.

GRANO DURO

Per il BIOLOGICO il prezzo sale a 535-540 euro/t. (era a 525-530 euro/t il 12 ottobre; a 515-520 euro t. il 5 ottobre; di 505-510 euro/t. il 28 settembre; di 495-500 euro/t. il 21 settembre; così come lo era il 14 e il 7 settembre sempre a 495-500 euro/t.; era a 510-515 euro/t. il 31 agosto; a 530-535 euro/t il 24 ed il 3 agosto; era a 515-520 euro/t. il 27 e 20 luglio; mentre era di 570-575 il 6 luglio, e 590-595 il 29 giugno).

Per il FINO il prezzo arriva a 515-520 euro/t. (il 12.10.2022 era a 505-510 euro/t.; a 495-500 euro/t. il 5 ottobre; di 490-495 euro/t. il 28 settembre; mentre il 21 e 14 settembre a 477,50-482,50 euro/t.; era di 480-485 euro/t. il 7 settembre; il 31 agosto era a 500-505 euro/t.; il 24 e 3 agosto: 525-530; il 27 luglio: 510-515; 20 luglio: 505-510; 6 luglio: 557-562; 29 giugno: 575-580); per il BUONO MERCANTILE il prezzo sale a 505 euro/t. (era a 495-498 euro/t. il 12 ottobre; a 485-488 euro/t. il 5.10; a 480-483 euro/t. il 28.9; a 467,50-470,50 euro/t. il 14 e il 21 settembre; il 7 settembre era a 470-473 euro/t.; il 31 agosto a 490-493 euro/t.; il 24 e 3 agosto: 515-518; 27 luglio: 500-503; 20 luglio: 495-498; 6 luglio: 547-550; 29 giugno: 570-573); per il MERCANTILE il prezzo cresce fino a 495-498 euro/t. (il 12.10 la quotazione era di 485-488 euro t.; di 475-478 euro/t. il 5 ottobre; di 470-473 euro/t. il 28 settembre; a 457,50-460,50 il 14 e il 21 settembre; il 7 settembre era a 460-463 euro/t.; a 480-483 euro/t. il 31 agosto; il 24 e 3 agosto: 505-508; 27 luglio: 490-493; 20 luglio: 485-488; 6 luglio: 537-540; 29 giugno: 560-563).

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it