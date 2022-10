Ucraina. In autunno aumentato l’export: spedite 10,4 milioni di tonnellate di grano, legumi, colture vegetali

ROMA – In 1 mese e mezzo di autunno, l’Ucraina ha spedito 10,4 milioni di tonnellate di grano, legumi, colture vegetali e loro sottoprodotti.

Lo rende noto il Ministero dell’agricoltura dell’Ucraina.

Si tratta di 1 milione di tonnellate in più rispetto all’intera estate del 2022. In particolare, in 16 giorni di ottobre, 3,6 milioni di tonnellate di grano hanno lasciato l’Ucraina. In soli 7,5 mesi, 23 milioni di tonnellate di prodotti agricoli hanno attraversato il confine ucraino.

Questo mese, per la prima volta dall’inizio della guerra, il grano ha preso il comando in termini di forniture, mentre il mais, che era stato il principale export degli ultimi mesi, si è piazzato al secondo posto. Pertanto, il volume di grano spedito al 16 ottobre è di 1.149 milioni di tonnellate, ovvero 100.000 tonnellate in più rispetto a metà settembre. Sono state spedite 1.089 milioni di tonnellate di mais, 300.000 tonnellate in meno rispetto alla metà precedente del mese.

In totale, dall’inizio della guerra, dall’Ucraina sono state spedite 4,6 milioni di tonnellate di grano, i volumi delle esportazioni di mais sono quasi due volte superiori.

Le forniture di colza sono diminuite di 237.000 tonnellate rispetto alla prima metà di settembre. A metà ottobre sono state esportate 341.000 tonnellate di questo raccolto. La stessa tendenza al ribasso si osserva nell’olio di girasole: 365mila tonnellate a metà settembre contro le 265mila tonnellate di metà ottobre.

La quantità di consegne di pasti vegetali è quasi invariata: 257mila tonnellate, ovvero 14mila tonnellate in meno rispetto a metà settembre. Anche i semi di orzo e girasole hanno volumi simili in termini di spedizioni. Sono andate 165.000 tonnellate di orzo e 152.000 tonnellate di girasole, ovvero 44.000 tonnellate in più rispetto alla prima metà di settembre.

Sono state spedite 118.000 tonnellate di semi di soia, 7.000 tonnellate in meno rispetto alla prima metà di settembre. Si sono verificati piccoli cambiamenti nella fornitura di olio di soia: a metà ottobre sono state spedite 13.400 tonnellate, ovvero 3.000 tonnellate in meno rispetto a metà settembre.

Il quadro generale della quantità di prodotti agricoli che hanno effettivamente attraversato il confine con l’Ucraina in percentuale per la prima metà di ottobre è il seguente: 30,70% è mais, 32,37% è grano, 9,61% – colza, 7,47% – olio di girasole, 7 23% – farina vegetale, 4,28% – semi di girasole, orzo – 4,64%, semi di soia – 3,33%, olio di soia – 0,38%.

L’esportazione di prodotti agricoli in termini di trasporto nelle prime due settimane di ottobre è la seguente: 2,8 milioni di tonnellate sono state spedite attraverso i porti (marittimi e fluviali), 436mila tonnellate su rotaia, 318mila tonnellate su camion e 22,3mila tonnellate con il traghetto.

Informazioni sul volume delle spedizioni per singola tipologia di merce e modalità di trasporto secondo il sistema “Delivery Control”.

I dati del dashboard in termini di spedizione delle colture agricole per tipologia e logistica di spedizione vengono aggiornati due volte al mese. Le informazioni sono pubblicate sul sito web del Ministero .

