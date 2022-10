Sovranità alimentare. Lollobrigida: Significa tutelare i coltivatori per proteggere la filiera agroalimentare e la cultura rurale

ROMA – “Sovranità alimentare significa tutelare l’economia e rimettere al centro della produzione il rapporto con i coltivatori, non solo per proteggere la filiera agroalimentare, ma la cultura rurale”.

Dopo la novità del nuovo ministero delle politiche agricole, che con il governo Meloni si chiama dell’Agricoltura e Sovranità alimentare, è lo stesso ministro Francesco Lollobrigida a spiegare il significato del termine.

“La tendenza che vogliono far passare è quella che basta nutrirsi. A prescindere da dove e come viene prodotto il cibo. Noi non possiamo accettarlo. Il prodotto italiano è un’eccellenza nel mondo. E il legame con il territorio è di primaria importanza” ha aggiunto Lollobrigida.

