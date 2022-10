Unapol augura buon lavoro al nuovo Governo e al Ministro Lollobrigida

ROMA – Unapol – Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli, a nome del presidente Tommaso Loiodice, desidera augurare buon lavoro al Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare On. Francesco Lollobrigida e a tutta la squadra di Governo.

“Siamo pronti ad intraprendere un nuovo percorso che vede per la prima volta nella storia italiana una donna Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Che possa essere di buon auspicio per una rinnovata sensibilità alle difficili condizioni economiche in cui versa il Paese, primo fra tutti il settore agricolo, tra i più colpiti dagli aumenti delle materie prime e del costo energetico”.

Tra i Ministri che compongono il nuovo esecutivo, l’On. Francesco Lollobrigida avrà l’arduo compito di rappresentare e sostenere il comparto agricolo. Per Loiodice “Il tema della Sovranità Alimentare non potrà che essere declinato, a mio avviso, nella ricerca di politiche che mettano al centro i territori e le comunità locali, la ricchezza della biodiversità italiana e del Made in Italy; la tutela dei nostri agricoltori e della filiera agroalimentare nel suo insieme parte da qui”.

