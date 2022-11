Grano duro, scendono di 3 euro a tonnellata le quotazioni alla borsa di Altamura

ALTAMURA (BA) – Torna a scendere di nuovo il prezzo del grano duro.

Nell’ultimo listino prezzi di Altamura, del 4 novembre 2022, calano di 3 euro alla tonnellata sia il grano duro Fino, quotato a 518-523, il Buono Mercantile a 513-518; e il Mercantile 508-513. Diminuzione anche per il Biologico pari a 2 euro/t.: 532-537 il Fino bio e 524-529 il Buono mercantile.

Calo di 4 euro per il grano duro canadese, stabile quello comunitario. Aumentano invece i cruscami di frumento tenero: +18 euro a tonnellata per il cruscame cubettato nazionale, e di 5 euro/t. per il farinaccio. Per il cruscame di frumento tenero: +18 euro/t. cruscame cubettato nazionale, +15 euro/t. per il farinaccio.

Stabili invece le quotazioni alla Borsa Merci di Foggia di mercoledì 2 novembre (leggi).

