Ucraina, il corridoio del grano funziona. 1,1 milioni di tonnellate di prodotti agricoli hanno lasciato il Paese nell’ultima settimana

ROMA – Il volume delle spedizioni marittime di prodotti agricoli ucraini ha superato la soglia dei 10 milioni di tonnellate, 430 navi hanno già lasciato i porti della Grande Odessa, di cui 279 caricate con mais e grano.

Negli ultimi tre giorni, la coda delle navi in ​​partenza con colture ucraine nel Bosforo è diminuita drasticamente: da 120 navi, ne sono rimaste meno di 40. Tuttavia, circa 100 navi in ​​entrata stanno ancora aspettando all’ingresso di Istanbul, per dirigersi verso l’Ucraina per essere caricate con prodotti agricoli.

Le statistiche chiave del Corridoio per l’ultima settimana sono le seguenti: tra gli altri carichi l’Ucraina ha spedito quasi 0,5 milioni di tonnellate di mais e 309.000 tonnellate di grano. Il tonnellaggio totale di tutti i tipi di prodotti agricoli alla settimana fino ad oggi è di 1,1 milioni di tonnellate.

Durante i tre mesi di attività della Grain Initiative, 618.000 tonnellate di grano sono state spedite nei paesi bisognosi a basso reddito, ovvero il 21% dell’importo totale. Altre 579.000 tonnellate di grano sono state spedite in Turchia, la cui farina dovrebbe essere venduta anche ai paesi in crisi umanitaria. Nel rapporto percentuale complessivo, anche questo è del 19,6%.

Oggi, 7 navi con 290.000 tonnellate di carico hanno lasciato i porti ucraini e si dirigono verso i paesi dell’Europa, dell’Asia e del Medio Oriente.

