Grano duro. Quotazioni in rialzo a Bari: il Fino (+ 15 euro/t.) arriva a 410 euro; biologico a 420

BARI – In aumento le quotazioni del grano duro nel listino della Borsa Merci di Bari di oggi, martedì 25 luglio 2023 (rispetto alla scorsa settimana).

Più 15 euro a tonnellata rispetto alla scorsa settimana per il FINO; +12 euro/t. per il BUONO MERCANTILE; mentre valore invariato per il MERCANTILE. Stesse variazioni anche per le produzioni biologiche.

Il Fino è quotato 405/410 euro a tonnellata; il Buono Mercantile a 397/402 euro/t. e il Mercantile a 377/382 euro a tonnellata.

Stesso aumento anche per il Grano duro BIOLOGICO: il Fino è arrivato a quota 415/420 euro/t.; il Buono Mercantile a 407/412 euro/t. e il Mercantile a 387/392 euro/t.

Aumento di 65 euro a tonnellata per il grano duro d’importazione Extracomunitario Canadese.

